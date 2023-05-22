Sulli遺作《Persona2》6月16日Netflix上檔！網友：期待

女團f（x）已故成員Sulli（雪麗）的遺作《Persona2》將於6月16日公開。

有韓媒報導稱《Persona2》將於6月16日在巴西Netflix上檔，預告片和宣傳照同時公開。 這部電影記錄了Sulli的生活和心路歷程，其中不乏關於她的深度採訪。 消息一出即可引發了大批粉絲的關注，據Netflix分社透露《Persona2》是製片公司MYSTIC STORY製作的的作品，是否會在Netflix上開播以及具體上檔日期仍在商討中。



설리 페르소나가 공개된다고?

실화인가 안 믿겨서 영상 계속 보고 있어.....

지금 너무 얼떨떨해 pic.twitter.com/gprXEdWG7i — ً (@PeachVly) May 20, 2023

《Persona1》於2019年在Netflix上播出，當時的主演是IU。 《Persona2》則圍繞Sulli展開，有5名電影導演參與其中，但因Sulli於2019年10月14日離世，這部未完成的電影也成了她的絕唱。預告片展現了形形色色的Sulli，有在舞台上光芒四射的她、有生活中快樂隨性的她、有坦誠自信對待每一次採訪的她、還有面對惡評和壓力時無助痛苦的她...... 鮮活的Sulli再一次出現在粉絲面前，讓人一下子就酸了鼻子！



"Persona: Sulli" será adicionado ao catálogo da @NetflixBrasil em 16 de junho.



— "Inclui um episódio especial da série antológica Persona, que foi estrelada por Sulli, além de uma entrevista detalhada que ela deu em 2019". pic.twitter.com/wIZAdx76nV — Portal Netflix BR (@netflix_portal) May 20, 2023

2005年Sulli參演了電視劇《薯童謠》，以童星身份正式出道，之後加入SM娛樂公司成為旗下練習生，2009年9月以女團f（x）成員身份踏進K-POP界，憑藉亮麗的外型、討喜的性格以及紮實的歌唱實力備受粉絲喜愛。 但後期Sulli因和與她年長14歲的歌手崔子戀愛而遭受網暴，一度身心受創，甚至暫停過一段時間的活動。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞