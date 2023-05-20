《壞媽媽》收視率刷新JTBC水木劇第一！強豪母子互相攙扶，「和爸爸媽媽的回憶」暗藏玄機！（EP.8）

《壞媽媽》第8集收視率來到8.4%，超過孫藝珍等主演的《三十九》、成為JTBC水木劇歷代第一！這一集繼續探討家人對彼此的意義，真的讓人很感動T^T

李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演的JTBC新劇《壞媽媽》，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。



*以下內容包含《壞媽媽》第8集關鍵內容！



重新學步

強豪救下媽媽後說什麼也無法再站起來，英順急到把他推進河裡都無濟於事。 不過這啟發了英順學習水中復健治療，強豪也十分努力，從需要攙扶到依靠拐杖挪步，終於可以靠自己的力量行走！英順仿彿看到幼年的強豪第一次學會走路的瞬間，母女倆重新經歷了一次成長與突破T^T





從未拋棄

強豪尚未知曉媽媽的病情，誤以為媽媽把他丟在復健中心，自己逃去好地方。 美珠安慰說英順一定有苦衷、絕不是拋棄他，因為她也曾被拋棄。



強豪問媽媽為何這樣做，媽媽表示自己病了需要照顧，不想成為強豪的累贅。 強豪突然有些受傷：那麼，生病的我也是媽媽的累贅嗎？ 「妳對我來說就只是媽媽，但看來我對妳來說是累贅。」 一番話讓英順解開心結，醒悟彼此從來不是累贅，而是理應互相照料的母與子。



村民們來英順家慶祝強豪重新站起來，強豪趁機拉住美珠說：媽媽沒有拋棄我，所以那個人肯定也沒有拋棄妳。 美珠看著和龍鳳胎玩耍的強豪，心情十分複雜。



一家三口的回憶

強豪公寓的警衛拿給英順一封信，說是強豪出事前拜託轉交。 信中強豪的溫和語氣讓英順感覺十分陌生，她尤其想不通的是，強豪爸在他出生前就過世了，為何強豪會寫「我的心依然停留在和爸爸媽媽相處的回憶裡」？

這天晚上，英順看著墻上拼湊起來的全家福照片，突然想到什麼！她打開相框背板，裡面居然有一張SIM卡，難道這就是強豪失憶前留給她的線索？ ！



下集預告裡，母女倆似乎透過SIM卡一起探索了失憶前強豪的世界！他尋找自己當檢察官的意義、和美珠分手、刻意接近吳太秀的女兒：「從宋會長把我當成兒子的那一刻起，她就已經是陌生人了。」 看得英順淚流滿面...... 好想趕快看到第9集啊！



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