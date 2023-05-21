连离婚专业律师都入戏了！教《车贞淑医生》车贞淑如何优雅反击

车贞淑要如何对待出轨的老公和厚脸皮的小三呢？

《车贞淑医生》目前正在热播中，车贞淑当年为了老公徐仁豪（金炳哲 饰）放弃医生事业一心在家相夫教子，没想到20多年之后却落得老公与初恋维持多年不伦恋，连私生子都和自己女儿年纪一样大的下场。 内心纠结又茫然的车贞淑也谘询了律师，但律师却告诉她根本没有干净俐落的离婚。

这事情若是发生在现实生活中，车贞淑该如何惩罚渣男和小三呢？ 离婚专业律师李仁哲（音译）就给出了可行的方案，表示：「车贞淑完全可以不离婚，让徐仁豪和崔胜熙始终只能是『出轨关系』，还有就是通过起诉离婚，拿到应有的精神损失费，虽然这两个方法都是对付出轨男女的方法，但前者需要贞车淑忍受更多的精神压力。 」



从李仁哲律师的专业角度分析，他给出的最佳方案是后者-起诉离婚，「车贞淑可以起诉徐仁豪和崔胜熙，要求他俩支付精神损失费，虽然根据现有的离婚官司来看精神损失费并不高，但因为诉状是直接送到小三崔胜熙的医院，这就是公开处刑了，让她颜面扫地，被刻上『小三』 的烙印，甚至可以查封薪水。」 对於出轨渣男老公最大惩罚肯定就是分割婚内财产了，车贞淑全心全意做著贤妻良母，为此放弃了自己的梦想，无怨无悔地照顾老公、孩子和婆婆，因此她可以要求分割更多的财产，但这需要更多实质性的证据。



剧中徐仁豪的不作为和崔胜熙的厚脸皮看得观众们火冒三丈，李仁哲律师建议车贞淑不要采用暴力手段或在网路上曝光，而应该选择一名专业律师，由对方全权出面优雅反击。

看到专业律师的建议，网友们也留言表示：「连律师都入戏了，在真情实感地追剧」、「根本没想到可以查封薪水」、「社会性死亡才是最棒的方法」...等。

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