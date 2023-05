傳「2023 MAMA」將在日本舉行！引韓國粉絲不滿：大部分都是K-POP歌手憑什麼在外國舉辦

今年的MAMA又在日本舉行。

17日,JTBC獨家報導了2023 MAMA(Mnet Asian Music Awards)頒獎禮將於11月28日、29日在日本東京小巨蛋舉行的消息,去年的頒獎禮則是在日本大阪舉行。 這個絕大部份演出嘉賓都是韓國歌手的頒獎禮連續兩年在日本舉行另很多韓國網友表示不滿。



網友們吐槽表示:「之前在韓國、香港、日本輪流舉行」、「聽說在日本辦的話不會有直拍」、「難道國內粉絲就不是粉絲嗎?」 、「韓國不在亞洲嗎」、「大部份都是韓國歌手為什麼一定要在國外舉辦」、「你確定這是韓國頒獎禮,而不是日本頒獎禮」、「看來MAMA在日本比在韓國還出名啊」等。



韓國年底每年都會舉辦明星演唱會盛會與頒獎典禮,MAMA則是最受K-POP迷歡迎、韓國最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一,也是亞洲最大規模的音樂頒獎盛典,每年都會邀請當紅愛豆團、歌手出席,掀起全球粉絲追星潮。 前幾年MAMA在首爾、澳門、新加坡、越南、香港等地舉行,2019年移師至日本名古屋,2020年-2021年受疫情的影響僅在韓國國內舉行。



