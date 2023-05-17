讓人百分百想依靠，忍不住心動的「肩膀流氓」、「太平洋寬肩」的韓國男明星！你第一個會想到誰？

個人好愛寬肩帥哥啊～，想必大家心中也有屬於自己的名單，歡迎留言跟我們分享！！！

很多人在被問到理想型時，會說希望對方是個值得依靠的男人，但就是有這麼一類人，光看外型就特別好靠！擁有寬厚紮實的肩膀，被稱為是「肩膀流氓」擁有「太平洋寬肩」的他們，會不會剛好也是你的理想型呢？

M編我簡單分享一下四位「偶像」與「演員」的代表人物，其他的人選也歡迎大家留言跟我分享啦～！

▼BTS防彈少年團Jin（金碩珍）：說到我們Worldwide Handsome（世界級美男）那就不得不提一下他的太平洋寬肩，包容了所有來自成員弟弟們的挑釁，也是粉絲ARMY們引以為傲的TOP巨星，任何對他的稱讚他都全盤接受，有容乃大的肩膀和性格非常圈粉。







▼SEVENTEEN全圓佑：擁有「幻聽男」、「眼鏡美男」、「圓佑學長」……等各種綽號的他，最讓人印象深刻的還有他寬厚挺直的肩膀，最近在《出差十五夜》上羅PD親自幫他量，雖然他整個人很放鬆下垂但現場量完也有58cm，如果挺起身子來肯定要破60了啊！









「肩膀美男」節目片段，可快轉到2:56觀看。



▼《無法抗拒的他》《Sweet Home》宋江：除了身材高挑外，模特兒出身的他特別注重肌肉鍛鍊，也為了作品一次次增肌，在IG上秀出許多寬肩照外，更被公司阻止他過度運動的行為，叫他「不要再繼續增肌啦！」不然就要邁向金鍾國＆馬東石的路線了。







▼《魷魚遊戲》《小女子》魏嘏雋（魏河俊）：在爆紅前就擁有相當厚實的身材，完美肌肉比例加上太平洋寬肩，IG 分享的照片更是風格多變，從男友照到健身照每張都能引發熱烈討論。









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