《歡迎回到三達里》「生活化演技」就是申惠善的統治區！一掃前作「選錯演員」爭議

《歡迎來到三達里》中申惠善再一次用演技征服了觀眾。

申惠善從出道開始就一直被稱實力派，在最近播出的jtbc週末劇《歡迎回到三達里》中申惠善飾演的老趙家的二女兒「三達」與池昌旭扮演的「趙容弼」上演了一段舊情人重拾愛情的羅曼史。 該劇第4集首都圈收視率就達到了7.3%，人氣不可小覷。

申惠善出道至今主演過不少作品，演得了悲情角色，扛得住爆笑喜劇，但演技功底扎實的她卻在前作《今生也請多指教》中慘遭滑鐵盧，該劇收視率成為她擔任的主演作品中墊底的一部，也抹黑了她「收視率保證」的名號，一度被罵「角色選錯了演員」，沒演好比本人真實年紀小11歲的女主「潘知音」， 缺乏了劇中人設該有的靈動感，刻意扮嫩的違和感很難讓觀眾入戲。



好在申惠善並未受到外界爭議的干擾，在《歡迎來到三達里》中如同找到了最適合自己的衣服，全面發揮了演技，不需要再裝可愛扮萌，全然演出了知名攝影師因捲入「甲方霸凌」事件灰溜溜回到故鄉的狼狽中又帶著不服輸的勁兒。



「三達」把精緻的妝容換成了偽素顏妝，換下OL LOOK穿上了舒適的運動服，重返濟州島的她因為少了職場上的爾虞我詐，整個人都鬆弛了許多，而貼近生活的演技也正是申惠善最擅長的，面對家人朋友時委屈地大哭、醉酒差點摔入海中、 暴怒時拿前男友撒氣等等，每一幕都是那樣自然和諧，根本不是靠演就能演出來的，而是申惠善把自己代入到了「三達」身上，在體驗「三達」的生活，遇到堂皇事件時她也會眼神飄忽不定，說話嘮嘮叨叨，但平時更是對任何事盡心盡力、 充滿自信的女生，完全就是「三達」本人啊！



因為《歡迎回到三達里》申惠上重新找回了「收視率保證」的頭銜，將觀眾的顧慮轉換成了看劇的動力。

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