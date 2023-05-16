《朝鮮律師》下週結局！禹棹奐與妹妹重逢卻同時也失去了她！正直車學沇與父反目（EP.13 - 14）

[有雷]《朝鮮律師》自開播以來收視率仍呈現持平，劇情讓沒有太多出人意表的情節，已經進入尾聲，禹棹奐的復仇也該來到最後的結局。失散多年的妹妹恩秀終於現身，同樣為了復仇而潛伏在敵人的周圍，最終仍不敵惡勢力。悲痛之餘，禹棹奐如何與苞娜及車學沇聯手完成復仇？

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姜翰秀（禹棹奐飾）原本難以原諒公主（苞娜飾）的欺騙，但發現公主拿自己的婚事為交換條件，要求大王大妃放姜翰秀一馬，姜翰秀這才明白，於是告訴公主希望她別嫁給判尹（車學沇飾），希望兩人能夠繼續相愛。姜翰秀此時也發現有位神秘女子暗中資助他。



朝廷中正掀起腥風血雨，眾臣開始漸漸懷疑起元相的勢力，並察覺皇上似乎比較偏向左相。姜翰秀的妹妹恩秀，其實與哥哥一樣早已展開復仇大計，潛入了元相家，也知道當時父親的誣賴事件與右相有所關連，找到了當時父親所寫，但卻未能送上皇上手中的關鍵陳情書。



柳判尹對恩秀也有著紅粉知己的情感，得知他是翰秀的妹妹後，誓言會保護她的安全。不過元相已經著手要剷除恩秀，捏造了一宗命案並說是與恩秀相關兩個男人之間的情殺，殿下已知該女子是元相的人，於是打算將其處斬滅元相威風，此時姜翰秀被召進宮協助此案，才發現要被處斬的女子就是自己的妹妹恩秀。



即使辯才無礙的姜翰秀想改變搜查方向，甚至不惜向元相低頭，也無法改變皇上決心將恩秀處死的想法，最後更由他在皇上身邊宣讀恩秀被判處絞刑的判決，即使公主想暗中幫忙恩秀逃跑，卻被恩秀斷然拒絕。原來恩秀已被元相威脅必須死，於是她支開了公主而輕生。這讓姜翰秀與車學沇悲慟不已，事已至此，公主卻依舊要求與柳判尹成親……



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