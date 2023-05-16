【韓網熱帖】育兒論壇用戶看到李帝勳的生長補充劑廣告後寫的帖子

大家看完這個廣告的感想是...？

日前李帝勳給兒童少年生長補充劑拍廣告：



看完這個廣告的原PO主大叫表示：為什麼要wink？小孩的身高先不管，我的心倒是變大了...？也是啦，卡都是我在刷。畢竟媽媽才是決策權者... 要不咱們就自己吃吧？

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ這個真的太好笑了！

韓國網友評論：

1. 沒錯耶，卡都是媽媽在刷kkkk

2. 很會做生意kkk

3. 選這位模特是有原因的kkk

4. 原來是滋養父母心田的生長補充劑kkk

5. 看到wink動圖後完全理解了...

6. 我也是被他的wink迷惑到，差點自己買來吃

7. 連小孩都沒有，可是想買...

8. 我也因為盒子上有李帝勳照片而想買... 雖然身高是沒希望了

9. 請問，身高超過170cm的成年人也可以嗎？

10. 生長板閉合已15年但身高只有153，我應該買^^

11. 據說生長板直到50歲都還沒閉合哦，憲法裡有寫

12. 這可是研究員博士們精心開發的東西，對成年人也會有好處的吧？ 哪裡可以買？ 我現在就去

13. 李帝勳為媽媽們的平均身高做出貢獻

出處：https://theqoo.net/square/2803036512

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