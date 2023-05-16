韩国要翻拍台湾电影《听说》！望由《弱美男英雄》洪庆搭档《浪漫速成班》卢允瑞

网友：「卢允瑞太适合了，就是台湾初恋电影女主角的感觉。」
今（16）日有消息韩国将翻拍台湾电影《听说》，将由《弱美男英雄Class 1》「吴范锡」洪庆搭档《浪漫速成班》「南海伊」卢允瑞。
《朝鲜体育》今日报导演艺圈相关人士透露洪庆与卢允瑞将成为韩版《听说》（청설，Hear Me）男女主角，由惊悚电影《一天》赵善浩导演执导，剧情部分设定上将和原作有所不同，8月开拍。而《Joy News 24》取得洪庆与卢允瑞经纪公司的说词，证实他们两位都正「积极讨论出演」，意即出演可能性相当大。
《听说》是2009年首映的台湾电影，由陈意涵、彭于晏与陈妍希主演，旨在宣传台北听障奥运，讲述「秧秧」（陈意涵饰）和天阔（彭于晏饰）误打误撞以为彼此是听障，用手语沟通继而相恋的故事。按照韩媒的说法，洪庆有望饰演韩版「天阔」，卢允瑞有望饰演韩版「秧秧」。
洪庆2021年曾演出电影《翻供》一举拿下百想艺术大赏电影部门男新人奖，后来在《D.P：逃兵追缉令》饰演「柳伊江上兵」，在《红天机》饰演红天机（金裕贞饰）的好友「崔定」，以及在《弱美男英雄Class 1》饰演「吴范锡」，逐渐获得知名度，今年还以《弱美男英雄Class 1》入围今年百想艺术大赏戏剧部门男新人奖。卢允瑞则是透过《我们的蓝调时光》扮演未婚怀孕的高中生「房英珠」一炮而红，后续又演出口碑佳的电影《20世纪少女》以及《浪漫速成班》，持续掳获众多观众的心。
韩国人对於台湾特有的「感性青春罗曼史电影」相当喜爱，好几部台湾纯爱系电影被韩国人称为「台湾初恋电影」，包括《不能说的秘密》、《听说》、《那些年，我们一起追的女孩》、《我的少女时代》与《带我去月球》。韩国前阵子才翻拍《不能说的秘密》，由都敬秀（EXO D.O.）与元真儿主演，正等待上映，如今又有《听说》要被翻拍，不少韩国影迷表示期待，对於洪庆与卢允瑞的演技亦相当放心，认为两人外型也很搭配，theqoo论坛有人留言大呼「卢允瑞太适合了，就是台湾初恋电影女主角的感觉」。
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