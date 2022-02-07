韓版《不能說的秘密》已殺青，官方公開了都敬秀&元真兒浪漫對視的雙人劇照：保證是會讓人難忘的作品

韓版《不能說的秘密》已殺青，官方公開了都敬秀&元真兒浪漫對視的雙人劇照：保證是會讓人難忘的作品

電影   2022年2月7日   星期一10:41   MiJimin   9

（封面圖源：쏠레어파트너스, ㈜하이그라운드官方截圖）

喔某～都敬秀和元真兒這個文青氛圍很可以～！

韓版《不能說的秘密》公開了男女主角的首波劇照，由都敬秀（EXO D.O.）和元真兒攜手主演的這部作品，於11月開機，且已經在1月21日殺青，後續將投入後期的製作階段。

韓國版的《不能說的秘密》將原作藝術高中的背景，改編成了音樂大學生的浪漫愛情故事，講述鋼琴天才音樂大學生柳俊（都敬秀　飾）在校園裡古老的練習室中，與曾演奏神秘音樂的正雅（元真兒　飾）偶然相遇後，展開的奇幻羅曼史。
（圖源：쏠레어파트너스, ㈜하이그라운드官方截圖）

原作由周杰倫和桂綸鎂主演的2008年電影《不能說的秘密》至今仍受到許多影迷的喜愛，成為經典款的奇幻愛情電影，而由歌手兼具演員實力的都敬秀來擔任男主角，也讓許多人寄予厚望。
（圖源：電影《不能說的秘密》官方劇照）

去年11月時出現的路透照，都敬秀騎車載著元真兒，重現經典場景

【殺青感言】

都敬秀：「和好的導演、演員一起合作真的非常幸福，希望能讓觀眾們體會到這是一部令人難以忘懷的感性作品。」
（圖源：SM娛樂官方截圖）

元真兒：「我想我不會忘記作為正雅活著的這段特別時期，希望大家可以多多期待這部音樂和愛情結合的作品。」
（圖源：YOOBORN COMPANY官方截圖）

讓我們一起期待電影的上映吧！

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 元真兒跟俊昊的只是想愛的關係 超級合拍 期待和DO的結果！！！跟池的那劇 真的不行 不知道為什麼😅
    3小時前
  • 如今，還回味著周杰倫當時的魔力鋼琴彈奏咧！……🥰
    4小時前
  • 鍾佳芳終於有新戲了👏👏👏
    4小時前
  • 元真兒不及林允儿应该允儿才适合
    2小時前
  • 邱子芯林子婷可期待
    4小時前
→更多留言...(4)
在Facebook上的留言
主頁 » 電影 » 韓版《不能說的秘密》已殺青，官方公開了都敬秀&元真兒浪漫對視的雙人劇照：保證是會讓人難忘的作品
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手