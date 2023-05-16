《車貞淑醫生》EP.7未來媳婦素羅買高級車用的「馬通」是什麼你知道嗎〜韓國職場特有的「透支帳戶」！

不知道大家在追看《車貞淑醫生》第7集的時候是否有印象，在爸爸金炳哲生氣不金援女兒就讀美術學院的狀態下，嚴正化所飾演的車貞淑正在為資金想辦法，這時她遇見職場上司，可能是未來媳婦的全素羅醫生，開著高級車，還說自己是用 「馬通」（韓文發音）買的！那是什麼東西呢？

這是韓國特有的「透支帳戶」（마이너스통장，短語簡稱마통，讀音似「馬通」），跟一般的個人信用貸款不同，這個戶頭的存摺上，從0開始可以提領到負數金額！也難怪車貞淑聽見素羅醫生說自己用了負數帳戶的錢買了高級車，她先是搖頭說「年輕人真是不懂事」，後來突然想到自己也正缺錢，可以去申請這「馬通」來付女兒的美術學費！



韓國也有一般的信用貸款，與我們大同小異，銀行在檢視你的經濟能力以及現有存款、不動產狀況後，會借出一筆金額給你，存入你的帳簿中，而也會同時約定還款日期，通常是每個月定期償還利息或是本金加利息等等，有多種計算方式。



但是「透支帳戶」就不太一樣，通常是你成為公司的正式員工後，信用上沒有太大問題就能夠開通，這時帳簿從0開始會給你一個能夠提領的額度，還款的時間通常是一年結算一次，不須每個月償還，但是當然你存入金額的同時也等於還款，負數可以變成正的，但如果一年後還是負的就等於你的貸款了，同樣會計算利息。而且「透支帳戶」的利息會比一般信貸還要高，因為他給予更自由的還款以及提領方式，可能可以救急使用，但切記還是會變成負債的喔！



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