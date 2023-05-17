《黑暗榮耀》林智妍從加害者→《有院子的家》家暴被害者！金泰希首次挑戰懸疑驚悚劇展現不同面貌

網友看到官方釋出的首波人物劇照後，第一個感想是…《黑暗榮耀》的文同珢（宋慧喬 飾）說：「涎鎮啊，我現在好興奮！」

ENA X Genie TV 懸疑驚悚新劇《有院子的家》釋出了兩位女主角的首波人物劇照，將兩人在劇中的形象刻劃的更加立體，也增加了大眾的期待感和好奇心。

劇中講述因後院傳出了可疑氣味而相遇的珠蘭（金泰希 飾）和尚恩（林智妍 飾）的驚悚懸疑故事，一邊是人人都羨慕的完美家庭，一邊是被長期家暴的可憐女人。



▼金泰希所飾演的珠蘭住在精緻奢華的鄉間別墅，丈夫是醫生、兒子也帥氣又聰明，過著幸福富足、人人都嚮往的生活，展現出優雅且氣質滿分的女人味。



然而，與這些理想場景不同的是，她焦急不安的表情和不明所以的意外令她手心冒汗。更在燈光昏暗的房子裡仰望樓梯，眼神微顫和冷酷表情都讓人印象深刻。為了尋找院子裡飄出的惡臭來源，她經常處於高度緊張與戒備的狀態。



▼林智妍所飾演的尚恩是個夢想逃離悲慘現實的家暴受害者，劇照中她全身心地表現出了遭受家庭暴力女性的不幸處境，凌亂的頭髮與空洞的眼神，讓人感到相當絕望，同時她也極度渴望逃離這地獄般的現實生活。



而尚恩在浴室鏡子前看著自己，骨瘦如柴且佈滿瘀傷，過著非人的日子，而她凸起的小腹則暗示著她可能已懷孕的事實，令人震驚。林智妍從《黑暗榮耀》校暴加害者朴涎鎮，變身為家暴被害者的大幅度轉變，她的嶄新演技表現也讓觀眾們非常期待！



▼金盛吳飾演珠蘭的丈夫「在浩」，是個能力出色的完美主義醫生，但自從家裡後院散發出可疑味道之後，開始與妻子發生矛盾；崔載林飾演尚恩的丈夫「允範」，是名製藥公司的職員，長期對妻子家暴的施暴者。



新劇《有院子的家》由《請輸入檢索詞WWW》、《二十五，二十一》的鄭志賢導演執導，預計在6月19日首播。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞