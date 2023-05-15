Super Junior D&E大動作開設官方SNS果然有好消息！公布世巡7月來台灣！

Super Junior東海與銀赫組成的小分隊D&E，14日深夜、15日凌晨之際開通了官方Twitter與官方Instagram，讓粉絲E.L.F.紛紛猜測D&E肯定有什麼新規劃即將來臨，也許是準備回歸。

稍早公布解答，不是出新專輯回歸而是巡迴Fancon（Fan Meeting粉絲見面會+ Concert演唱會）！2023年的巡迴Fancon命名為「DElight PARTY」，已公布七個巡迴地點，包括自家韓國首爾，還有台灣台北、泰國曼谷、印尼雅加達、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡與菲律賓馬尼拉。



各地的E.L.F.都期待不已甚至磨刀霍霍準備搶票了，也有其他地方的E.L.F.如美國、南美洲大力敲碗D&E能前往開唱。

文末再複習銀赫今年生日會與東海的合體，還有SS9 D&E的表演吧！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞