Super Junior D&E大动作开设官方SNS果然有好消息！公布世巡7月来台湾！

Super Junior东海与银赫组成的小分队D&E，14日深夜、15日凌晨之际开通了官方Twitter与官方Instagram，让粉丝E.L.F.纷纷猜测D&E肯定有什么新规划即将来临，也许是准备回归。

稍早公布解答，不是出新专辑回归而是巡回Fancon（Fan Meeting粉丝见面会+ Concert演唱会）！2023年的巡回Fancon命名为「DElight PARTY」，已公布七个巡回地点，包括自家韩国首尔，还有台湾台北、泰国曼谷、印尼雅加达、越南胡志明市、马来西亚吉隆坡与菲律宾马尼拉。



各地的E.L.F.都期待不已甚至磨刀霍霍准备抢票了，也有其他地方的E.L.F.如美国、南美洲大力敲碗D&E能前往开唱。

文末再复习银赫今年生日会与东海的合体，还有SS9 D&E的表演吧！



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