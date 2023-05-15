N台新劇《Hierarchy》卡司公開！《浪漫速成班》李彩玟＋《那年，我們的夏天》盧正義搭檔

新劇不能停〜Netflix即將推出新電視劇作品《Hierarchy》並公開青春卡司演員陣容，《Hierarchy》劇情描述屬於社會上位圈0.01％的頂尖極少數學生，在代表秩序與法律的主新高中來了一位充滿祕密的轉學生後，讓他們的世界開始出現裂痕。

《Hierarchy》描述大韓民國最頂尖的財閥主新集團，旗下所設立的高中主新高中，這裡就是所有從出生的那一刻就被挑選出的孩子們聚集之地，與其他私立學校完全不同等級的主新高中，上演著十八歲的青春愛情與友情、復仇與憐憫等複雜的故事情節。而《那年，我們的夏天》《回到18歲》的演員盧正義將飾演集團財閥二代，以及《由零開始愛上你》《浪漫速成班》李彩玟則是飾演祕密的轉學生。



而在主新高中排名第一，主新集團的繼承人則由《盜賊：七個朝鮮通寶》中的年輕警察金載元飾演，國內首屈一指的貿易公司小女兒則是由《魔幻知音》《偶然遇見的你》中的池慧媛演出，而出身世代政治家族的次子也將由《偶然遇見的你》中的李元鄭飾演。



《Hierarchy》由曾參與電視劇《還魂》、《黑話律師》、《Start Up我的新創時代》共同導演的裴賢鎮導演首部導演作品，劇本則是由《想停止的瞬間》秋慧美作家撰寫，由Dragon Studio製作。

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