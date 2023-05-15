《Oh！英心》改編韓國集體回憶：SJ東海時隔九年拍劇！重遇初戀自認純情男

如果說《男兒當入樽》（灌籃高手）、《足球小將》（隊長小翼）是八、九十後的港人回憶，那麼《英心》便是韓國人的集體回憶了！

由Super Junior東海和宋昰昀主理的全新愛情喜劇《Oh！英心》以九十年代韓國知名動畫《英心》為題材，講述長大後的男女主角偶然重逢並展開一段爆笑而浪漫的愛情故事，劇集將於今晚（15日）迎來首播！



改編自1990年播出的韓國經典動畫《英心》，韓劇《Oh！英心》講述吳英心（宋昰昀飾）從小立志成為爸爸筆下漫畫《英心》裡的自己一樣為大眾帶來歡樂，因而加入電視台擔任綜藝節目製作人；雖然她總是以100分的能量參與節目製作，卻因為過度熱情而被貼上「提前終映」的標籤！身處危機的她偶然獲得製作戀愛綜藝的機會，沒想到努力請來的演出者、年輕CEO竟是過去天天追著自己跑的王景泰（李東海飾），她的平凡生活也產生了劇變⋯⋯



自2014年《神的測驗4》後，東海暌違九年再度挑戰演技，並夥拍《三流之路》女星宋昰昀主演新劇《Oh！英心》，劇中他飾演吳英心的青梅竹馬王景泰，某天卻因為移民失去消息；二十年後他搖身一變以初創公司的高富帥CEO再次登場，外型高冷的他與初戀英心重逢後，卻喚起了兒時的痛苦記憶！早前東海現身圍讀，透露「王景泰」一角非常單純：「我飾演的王景泰很單純，他眼裡只有英心，這樣純真而單純地只等著一個人，甚至為了英心可以做任何事。」



除了東海和宋昰昀外，小鮮肉李敏載和鄭雨妍亦將合流，近日更有消息指人氣男團MONSTA X「門面擔當」亨源將特別出演，獲網民大讚《Oh！英心》顏值爆燈！全新愛情喜劇《Oh！英心》於5月15日起逢星期一、二在「黃Viu煲劇平台」上架！



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