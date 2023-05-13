tvN新劇《有利的詐欺》金東旭＋千玗嬉將帶來最痛快的詐欺！5月29日首播！

即將在5月29日首播的tvN新劇《有利的詐欺》，劇情描述一位無法與人產生共鳴的詐欺犯，與一位完全相反過度產生共鳴的律師，極端的兩人對於惡勢力將以詐欺展開痛快復仇！

千玗嬉將在本劇中變身為一位天才少女詐欺犯李露芽，無法對別人的行為感同身受，男主角金東旭則飾演一位過度投入案情也過度共感的律師韓武英，甚至看到別人受傷也會覺得自己身體感到異常，兩人如何搭配成為「有利的組合」呢？



公開的海報中，兩個版本千玗嬉手中都握著一把槍，臉上的表情似乎訴說著自己對於無法體會他人的心情一點都不在乎，我行我素的樣子。相反的金東旭則是散發暖男氣息，甚至露出淡淡的微笑。兩人周圍還散落一地令人好奇的物品，不管是堆滿了書籍還是地上的錢和籌碼，暗示著劇情內容的發展。



千玗嬉手中拿著槍，似乎想要用最直接的方式與對方一決生死，金東旭則是拿著財務報表，可能想從財務面來整治這家企業，兩人風格迥異用不同的方式進行復仇，令大家相當好奇。海報上也寫著「復仇是冷酷的，詐欺是有利的」，詐欺犯與律師如何在對立的角度上進行合作，引發觀眾們對這部作品的期待。《有利的詐欺》將於5月29日首播。



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