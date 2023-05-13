Disney+《特務家族》輕鬆溫馨又搞笑的5大看點！看張赫、張娜拉的超強化學反應！看到特務的家庭也是吵吵鬧鬧的日常，我就放心了！

Disney+韓劇《特務家族》由張赫、張娜拉主演，為一部間諜喜劇，題材新穎、節奏輕快搞笑，以再平凡不過的家庭日常結合緊張刺激動作戲更豐富了本劇劇情。張赫和張娜拉在劇中飾演夫妻，講述為國情院要員的丈夫偽裝成平凡上班族，與完美管理家務事的妻子之間，搞笑又驚險的故事。在雙張CP搞笑和驚險之餘，劇中也包含了各種夫妻相處之道、工作與家庭的時間分配、孩子成長的可愛日常等，彷彿發生在你我周遭的平凡家庭生活，讓大家看了會心一笑。本劇是兩人在《開朗少女成功記》、《命中註定我愛你》、《Drama Festival-久違的再見》後第4次合作，默契不需證明，加入李順載、蔡貞安資深演員，這配置完全給過！《特務家族》緊張穿插著搞笑，常常讓人剛剛還在捏把冷汗，下一場景卻立刻笑到飆淚，隨著劇情展開，更是讓人好奇劇中角色的背後故事⋯⋯





1.張赫展現搞笑喜劇人幽默！上一秒搞笑喜劇，下一秒嚴肅特務

權道勳（張赫 飾）對家人隱藏了自己是國情院特務的身份，常常因為任務缺席家庭重要聚會，謊稱是加班或是公司出狀況。不得不說張赫真的是戲路非常廣，沒想到演喜劇也是如此到位，剛剛好的誇張演技，讓觀眾上一秒還沈浸在他出任務時的意氣風發，下一秒又立刻換上「愛妻魔人」、「女兒傻瓜」模樣，演技轉換自如，緊抓觀眾視線。





2.張娜拉神秘的「全能主婦」的背後真身是？

姜宥拉（張娜拉 飾）可以說是全家人的核心，她貼心又能幹，把女兒、家人等裡裡外外的家事都打理得很好，讓道勳專心打拼事業。婆婆過世後，把公公照顧得無微不至，甚至連小叔和弟妹都是當作自己家人一般對待，是個讓鄰居都讚不絕口的賢內助。不禁好奇權道勳是從哪找來這麼優秀的太太！



但宥拉開朗體貼的背後藏著一絲神秘感，似乎有著不為人知的過去和故事，而這些事情在「宥拉表哥」泰九出現後，漸漸浮上水面，道勳以為能夠透過這位親戚更加了解宥拉的過去，卻沒想到是一步步發現妻子的另一面！



3.老戲骨李順載展現多情魅力！弟弟、弟媳號稱全戲無厘頭擔當！

道勳一家都是寶，各種逗趣互動為本劇帶來滿滿笑點，爸爸（李順載 飾）善解人意卻是「情場浪子」和「時間管理大師」，老婆過世之後靠著顏值和驚人好體力，在婆婆媽媽界成為風雲人物，和不同的婆媽約會，享受著充實愉快的晚年生活。而弟弟弟媳這對則是夫妻界的活寶，即將成為新手爸媽卻同是無業遊民，喜歡享受卻不願意吃苦，特別是不知道長大的弟弟志勳還常常惹麻煩，讓家人都相當頭痛。



4.蔡貞安「吳部長」擾亂家庭和諧⋯真面目的揭曉！

蔡貞安飾演吳天蓮部長，為道勳職場上司，過去道勳因為任務回不了家都是以上司「吳部長」為藉口，有一天宥拉真的受不了了，私下傳訊息告訴吳部長必須見面，過去全家人都以為吳部長是位年長男性，沒想到竟然是一位貌美「女上司」！吳部長的出現打亂了道勳一家和諧，但沒想到的是，吳天蓮和宥拉似乎為同一個集團出身，她們的身份會被道勳發現嗎？



5.劇情節奏輕快，全員共同解密

《特務家族》步調相當緊湊，隨著劇情播出，更讓人想知道之後的故事發展！從一開始的人設，到逐漸抽絲剝繭，才發現原來每個人都藏著秘密，道勳和宥拉夫妻如果發現另一半說謊，究竟會選擇攤牌？又或是不說破，繼續守著秘密呢？集結了家庭、搞笑、浪漫、間諜、職場等元素的《特務家族》，宛如韓版史密斯夫婦、真人版間諜家家酒，強烈推薦大家要一次多看幾集，真的是越來越精彩，一追就欲罷不能啊！

《特務家族》Disney+ 獨家播出，每周一二晚上9點20分上架新集數

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