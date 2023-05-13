tvN新剧《有利的诈欺》金东旭＋千玗嬉将带来最痛快的诈欺！5月29日首播！

即将在5月29日首播的tvN新剧《有利的诈欺》，剧情描述一位无法与人产生共鸣的诈欺犯，与一位完全相反过度产生共鸣的律师，极端的两人对於恶势力将以诈欺展开痛快复仇！

千玗嬉将在本剧中变身为一位天才少女诈欺犯李露芽，无法对别人的行为感同身受，男主角金东旭则饰演一位过度投入案情也过度共感的律师韩武英，甚至看到别人受伤也会觉得自己身体感到异常，两人如何搭配成为「有利的组合」呢？



公开的海报中，两个版本千玗嬉手中都握著一把枪，脸上的表情似乎诉说著自己对於无法体会他人的心情一点都不在乎，我行我素的样子。相反的金东旭则是散发暖男气息，甚至露出淡淡的微笑。两人周围还散落一地令人好奇的物品，不管是堆满了书籍还是地上的钱和筹码，暗示著剧情内容的发展。



千玗嬉手中拿著枪，似乎想要用最直接的方式与对方一决生死，金东旭则是拿著财务报表，可能想从财务面来整治这家企业，两人风格迥异用不同的方式进行复仇，令大家相当好奇。海报上也写著「复仇是冷酷的，诈欺是有利的」，诈欺犯与律师如何在对立的角度上进行合作，引发观众们对这部作品的期待。《有利的诈欺》将於5月29日首播。



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