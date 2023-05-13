《車貞淑醫生》今晚播出EP.9！金炳哲曾出演「金編」三部電視劇，網友大推其主演《很便宜，千里馬超市》爆笑必看

在《車貞淑醫生》EP.9預告中，男主和男二居然親上了，好荒唐！ XD

播出過半的JTBC週末劇《車貞淑醫生》大概是近期最火紅的作品吧，狗血又有趣的劇情令觀眾欲罷不能，收視率從4.9%一路狂飆到16.1%，成長將近4倍，等不及要看下一集！

今晚（13日）將播出第9集。預告中，還可以看到男主金炳哲和男二閔旴赫「親上了」，感覺又是爆笑的一集！XD不過，仔細看看貼文下面的留言，網友們其實還是蠻理性的，都希望嚴正化不要原諒渣男老公、能夠順利離婚。







回顧金炳哲歷年作品，其實很精彩豐富呢！他曾陸續出演《黑暗榮耀》金銀淑編劇的三部作品──《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》等，均令觀眾留下深刻印象。





除了軍人、惡鬼和古代當舖老闆，金炳哲還曾飾演過《Sky Castle》的大學教授和《監獄醫生》的醫療科長，角色相當多變。

除了上述作品，網友們還大力推薦由金炳哲首次擔綱男主角的電視劇──《很便宜，千里馬超市》。該部作品改編自同名網漫，描述大馬集團公認的流放地、總是倒數、低品格、無事太平主義的「千里馬超市」起死回生的喜劇故事。







以上是網友們的真實留言～不曉得各位對金炳哲出演的哪部作品印象深刻呢？

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