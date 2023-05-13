不愧是《金師傅3》直球CP！金旻載抱起兒童演員：「以後和雅凜在第四季的時候，我們有孩子了」

《浪漫醫生金師傅》中除了宇鎮＆恩彩CP外，恩卓＆雅凜CP也受到許多觀眾的喜愛。

劇中有一段是尹雅凜送了手套禮物給朴恩卓，公開的花絮中兩人彩排時就開始笑場。尹雅凜想要朴恩卓親她：「想要確認一下有多想我～」朴恩卓說這裡是醫院就走了出去，但最後又回來拉了尹雅凜，結果...拍攝時金旻載充滿魄力的拉了蘇珠妍，蘇珠妍馬上大笑，這也讓工作人員「虧」他們：「是不是太開心了一點？」



另一段是金旻載在拍攝現場與兒童演員在聊天，最後還抱起了兒童演員。他說：「以後和雅凜醫生在第四季的時候...就能看到這樣的場面。」一旁的蘇珠妍聽到笑著打了他一下，金旻載還直接演起情境劇：「有人能幫忙帶一下孩子嗎？我要回家一趟。」而蘇珠妍也跟著演起來：「我們有孩子了！」不愧是直球CP啊 XD



之前在《浪漫醫生金師傅3》製作發佈會上，韓石圭不小心「爆料」金旻載將7月入伍。金旻載也說：「《浪漫醫生金師傅3》將成爲我20多歲的最後一部作品，現在還沒有確定，等確定後會我會親自告訴大家。」不過...第二季和第三季也隔了3年，所以退伍回來剛好可以再拍第四季？



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞