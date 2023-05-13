《车贞淑医生》今晚播出EP.9！金炳哲曾出演「金编」三部电视剧，网友大推其主演《很便宜，千里马超市》爆笑必看

在《车贞淑医生》EP.9预告中，男主和男二居然亲上了，好荒唐！ XD

播出过半的JTBC周末剧《车贞淑医生》大概是近期最火红的作品吧，狗血又有趣的剧情令观众欲罢不能，收视率从4.9%一路狂飙到16.1%，成长将近4倍，等不及要看下一集！

今晚（13日）将播出第9集。预告中，还可以看到男主金炳哲和男二闵旴赫「亲上了」，感觉又是爆笑的一集！XD不过，仔细看看贴文下面的留言，网友们其实还是蛮理性的，都希望严正化不要原谅渣男老公、能够顺利离婚。







回顾金炳哲历年作品，其实很精彩丰富呢！他曾陆续出演《黑暗荣耀》金银淑编剧的三部作品――《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神－鬼怪》、《阳光先生》等，均令观众留下深刻印象。





除了军人、恶鬼和古代当铺老板，金炳哲还曾饰演过《Sky Castle》的大学教授和《监狱医生》的医疗科长，角色相当多变。

除了上述作品，网友们还大力推荐由金炳哲首次担纲男主角的电视剧――《很便宜，千里马超市》。该部作品改编自同名网漫，描述大马集团公认的流放地、总是倒数、低品格、无事太平主义的「千里马超市」起死回生的喜剧故事。







以上是网友们的真实留言～不晓得各位对金炳哲出演的哪部作品印象深刻呢？

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