[好片推薦]現今年輕人真的抗壓性太低嗎〜看完《陰影下的她》將改變你的想法！是社會生病了不是他們〜

[有雷] 今年韓國百想藝術大賞榮獲最佳劇本以及最佳女新人獎的電影作品《陰影下的她》已於5月12日在台上映，劇情描述一位平凡的女高三生素熙，因為職場上種種壓力讓她做出極端的選擇，是她抗壓性不足？又或者是什麼因素讓她感到心寒？由飾演女警的裴斗娜追查著這社會的病態真相。

《陰影下的她》描述社會底層新鮮人的生命悲歌，一位喜愛跳舞的高三女孩素熙（金施恩飾），開心接受了學校的安排而來到電話客服中心實習，但工作上的壓力已經超越她的努力所能克服的，雖然她也懂得釋放壓力，但面對無解的問題，最後卻讓她走上絕路。女警吳柳真（裴斗娜飾）循線調查著素熙生前所經歷過的一切，但卻是如此的病態，令她失望不已。



年長的人會認為現在的年輕人是草莓族，普遍抗壓性不足，一點小挫折就自我放棄，但片中的素熙卻不是如此。興奮地踏入職場成為新鮮人，快速上手並且壓抑著自己直率的個性，為了達成目標更是捨棄最愛的跳舞以及與朋友們的聚會，努力加班非但沒拿到應有的獎金，還被老闆當成指標，令同事反感。想過離職但學校卻不接受，她只好咬牙苦撐，最終絕望的她仍選擇結束生命。



整部電影以時間順序來陳述，觀眾們先跟隨著素熙的日常生活，直到她走上絕路後，由警察吳柳真進行調查，以第三人的角度來剖析素熙心中的想法。不過就連柳真也一樣在調查過程中受到打壓，她仔細走訪所有相關單位，每個地點與體制都有著必須遵從的指標，學校、教育廳、企業端等，沒有一方認為自己需要為素熙的選擇負什麼責任，只有互相推諉，女警的追查似乎也沒有真正的答案。



學校及教育相關機構都為了就業率的數字好看，硬是把學生派送到不恰當的工作環境，甚至不讓他們離職。企業為了省錢把原本培養的資深老員工，都換成工資便宜的實習生，更找藉口不發獎金。而環環相扣惡性循環之下，素熙絕對不會是唯一的犧牲者，而韓國原文片名直譯為「下一個素熙」意指這樣的環境造成青少年高自殺率，所有人卻只在意就業率的數字呈現？



看完《陰影下的她》體會到現今的年輕人有著與以往世代不同的痛苦及壓力，想法純真的他們希望得到認可，希望有人傾聽，他們也不是不努力就自我放棄，反而也想好好融入這個社會，但在這成長的過程中，仍然希望有年長的大人們來開導與協助，才不至於最終得到這樣的結局。劇情有些沉重，但卻是不得不正視的社會問題。



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