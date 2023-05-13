不愧是《金师傅3》直球CP！金旻载抱起儿童演员：「以后和雅凛在第四季的时候，我们有孩子了」

《浪漫医生金师傅》中除了宇镇＆恩彩CP外，恩卓＆雅凛CP也受到许多观众的喜爱。

剧中有一段是尹雅凛送了手套礼物给朴恩卓，公开的花絮中两人彩排时就开始笑场。尹雅凛想要朴恩卓亲她：「想要确认一下有多想我～」朴恩卓说这里是医院就走了出去，但最后又回来拉了尹雅凛，结果...拍摄时金旻载充满魄力的拉了苏珠妍，苏珠妍马上大笑，这也让工作人员「亏」他们：「是不是太开心了一点？」



另一段是金旻载在拍摄现场与儿童演员在聊天，最后还抱起了儿童演员。他说：「以后和雅凛医生在第四季的时候...就能看到这样的场面。」一旁的苏珠妍听到笑著打了他一下，金旻载还直接演起情境剧：「有人能帮忙带一下孩子吗？我要回家一趟。」而苏珠妍也跟著演起来：「我们有孩子了！」不愧是直球CP啊 XD



之前在《浪漫医生金师傅3》制作发布会上，韩石圭不小心「爆料」金旻载将7月入伍。金旻载也说：「《浪漫医生金师傅3》将成爲我20多岁的最后一部作品，现在还没有确定，等确定后会我会亲自告诉大家。」不过...第二季和第三季也隔了3年，所以退伍回来刚好可以再拍第四季？



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