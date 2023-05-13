《車貞淑醫生》「紫薯怪」變「吃醋精」！第9集搶先看：金醫生緊跟女主排排坐，徐仁豪乾著急猶如「望妻石」
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《車貞淑醫生》「紫薯怪」變「吃醋精」！第9集搶先看：金醫生緊跟女主排排坐，徐仁豪乾著急猶如「望妻石」

韓劇   2023年5月13日   星期六13:30   Sani  

（封面圖源：Naver TV@닥터 차정숙截圖）

出軌男對老婆新桃花吃醋的場面真的太好笑了XD今晚的《車貞淑醫生》也必須本放死守！

JTBC熱播劇《車貞淑醫生》今晚即將播出第9集，上週終於來到紙包不住火的劇情！徐醫生被媽媽和小孩一致鄙視，看得人十分暢快XD
（圖源：FB@jtbcdramapage）

今晚即將播出第9集，提前公開的片段裡，具山大學醫護一起去做志工，政閔和車貞淑上車後都對徐仁豪視而不見、直接走到後邊座位，可憐徐仁豪殷勤地給老婆讓座，還是落得個「望妻石」的下場XD
（圖源：Naver TV@닥터 차정숙截圖）

遲來一步的Roy Kim不顧其他女醫護讓座、徑直坐到車醫生身邊坐下，兩人有說有笑，車醫生還貼心囑叮他累的話可以在車上睡一下。「望妻石」徐醫生只能著急地干張嘴，一句話都說不出XD
（圖源：Naver TV@닥터 차정숙截圖）

雖然出軌男徐仁豪很糟糕，但金炳哲把這個角色演得好氣又好笑，每次看他失去理智地手腳亂舞、瞪眼撇嘴都超有樂趣XD

預告已揭示第9集看點滿滿：開場就是車醫生把老公的頭按進蛋糕、離家出走！聚餐時徐醫生不斷醋意爆發，車貞淑喂金醫生喝湯時他甚至湊過來「攔截」，導致金醫生親到他臉頰XD
（圖源：YouTube@JTBC Drama截圖）

最可怕的是徐醫生喝醉後居然對車貞淑大喊「老婆」，這要如何收場啊！好想趕快看到今晚這集XD

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