《盜賊：七個朝鮮通寶》又有新組員加入！勇闖李德華禁地的周元團隊似乎全遭襲擊（EP.7 –8）

[有雷] 周元團隊與盜賊高博士聯手，卻被他攔截寶物而讓李德華收集到了完整的七個通寶，周元的「臭鼬」身分又被文物廳一起出差的同事艾莉識破，於是只好讓她加入團隊！李德華的寶物禁地防護嚴密，周元團隊似乎遇到了危險！

以下為防雷線



《盜賊：七個朝鮮通寶》深入賭場而由臭鼬（周元飾）拿下了最後一個朝鮮通寶，不過雖然交給警察昌勛，卻在中途遇上了殺手趙白月，原來趙白月有高博士的接應，早就預謀攔截這枚通寶。不過警察張泰仁（趙漢哲飾）也早有預備，製作了一個贗品掉包，而讓高博士拿走的是假的通寶。



與黃大明一同來濟州島出差的同事艾莉，發現了黃大明行李中充滿會變身為臭鼬的裝備，黃大明也只好邀請她一同參與團隊。不過艾莉也充分利用自己年輕可愛的特色，接近了金永洙（李德華飾）更是順利獲得了他的指紋。金永洙對於有盜賊即將入侵他的寶庫似乎已有準備，甚至感到相當興奮要與他們交手。



黃大明也憶起自己與李春子的初見面，由於父親對於文物的熱愛相當深厚，甚至製作了非法持有寶物的人物清單，但父母親卻突然遭到殺害，這讓黃大明決定繼續父親的遺志，繼續收回屬於國家所有的文物，當然也希望就此找到殺害父母的真兇。而高博士與女警崔敏宇的過往似乎也有著不可告人的交集，他似乎就是將敏宇送往修道院長大的人物，有可能是她的生父嗎？



新登場的日本組織開始涉入此案，先是血洗了一幫黑道人物而且把所有屍體的牙齒都拔光，如此殘暴的方式還是大家聞所未聞。本次最終結尾幾秒鐘似乎看到所有隊員都被分頭擊倒，臭鼬能否救出團隊所有成員呢？



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