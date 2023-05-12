有人給我50億要我不要再聽專輯的話？Jisoo「我可以給你更多」的回答，讓粉絲直呼太帥氣！

在3月底發行首張個人專輯《ME》的 Jisoo ，在近日舉行粉絲簽售會。

「如果有人給我50億，叫我不要再喜歡你的話，該怎麼辦呢？」不少粉絲都會詢問喜歡的愛豆這個問題。而ㄖ在這次簽售會上就有粉絲詢問 Jisoo：「努那如果有人說要給我50億，叫我不要再聽你的專輯，該怎麼辦？」Jisoo 聽到鼓掌啪了一下霸氣地說：「50億？我可以給你更多。」

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Q 누가 50억 줄테니까 앨범 듣지 말라고 하면 어떡해??



50억?



더 줄게. pic.twitter.com/mZRd73jl84 — 공용 (@0_yongyong) May 8, 2023

這段影片也在 SNS 上瘋傳，網友：「哇 真心超帥」、「不是！總是想回看鼓掌時的表情 哈哈哈」、「姐姐那個表情太帥氣了」、「快有人威脅我說不要聽智秀的專輯」、「young & rich」、「有錢又漂亮呀」、「我真的看了20次」等等。



而 BLACKPINK 在展開界巡迴演唱會「Born Pink」的同時，也在許多的國際音樂盛典中出席，4月15日和22日以領銜藝人身分登上 Coachella 音樂節主舞台，7月2日將以頭牌藝人登上英國夏令時演唱會，還有巡迴演唱會也宣佈在巴黎、北美洲等地舉行安可場。

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