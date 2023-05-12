《盗贼：七个朝鲜通宝》又有新组员加入！勇闯李德华禁地的周元团队似乎全遭袭击（EP.7 –8）

[有雷] 周元团队与盗贼高博士联手，却被他拦截宝物而让李德华收集到了完整的七个通宝，周元的「臭鼬」身分又被文物厅一起出差的同事艾莉识破，於是只好让她加入团队！李德华的宝物禁地防护严密，周元团队似乎遇到了危险！

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《盗贼：七个朝鲜通宝》深入赌场而由臭鼬（周元饰）拿下了最后一个朝鲜通宝，不过虽然交给警察昌勋，却在中途遇上了杀手赵白月，原来赵白月有高博士的接应，早就预谋拦截这枚通宝。不过警察张泰仁（赵汉哲饰）也早有预备，制作了一个赝品掉包，而让高博士拿走的是假的通宝。



与黄大明一同来济州岛出差的同事艾莉，发现了黄大明行李中充满会变身为臭鼬的装备，黄大明也只好邀请她一同参与团队。不过艾莉也充分利用自己年轻可爱的特色，接近了金永洙（李德华饰）更是顺利获得了他的指纹。金永洙对於有盗贼即将入侵他的宝库似乎已有准备，甚至感到相当兴奋要与他们交手。



黄大明也忆起自己与李春子的初见面，由於父亲对於文物的热爱相当深厚，甚至制作了非法持有宝物的人物清单，但父母亲却突然遭到杀害，这让黄大明决定继续父亲的遗志，继续收回属於国家所有的文物，当然也希望就此找到杀害父母的真凶。而高博士与女警崔敏宇的过往似乎也有著不可告人的交集，他似乎就是将敏宇送往修道院长大的人物，有可能是她的生父吗？



新登场的日本组织开始涉入此案，先是血洗了一帮黑道人物而且把所有尸体的牙齿都拔光，如此残暴的方式还是大家闻所未闻。本次最终结尾几秒钟似乎看到所有队员都被分头击倒，臭鼬能否救出团队所有成员呢？



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