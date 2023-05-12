今年CP感最強的浪漫喜劇《King the Land》又出新預告！李俊昊露出招牌歪嘴壞笑&潤娥罵他是變態～

那個壞笑（假笑）讓我印象好深刻啊XD，大家是不是都在等這部劇開播呢？

由2PM「李俊昊」與少女時代「林潤娥」攜手主演的 JTBC 新劇《King the Land》又再度釋出新一版的預告，這次對話更多、互動更多、妥妥的兩大冤家相遇，怎麼看對方就是超級不順眼！



本劇講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千莎朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。



▼開頭以為是什麼浪漫的重逢相遇，音樂唯美地述說大家期待已久的組合，下一幕急轉直下，俊昊說：「我是妳三輩子積德才能遇到的珍貴之人」、「分明警告過，不要讓我見到妳」潤娥保持著微笑回應：「以後我會好好避開你的」背地裡卻想著「這個變態沒禮貌的傢伙」。



李俊昊也反駁道：「哪有像我這樣的變態啊」畫面直接切換成公主抱，繼續抱怨著：「跟妳真的是無法溝通耶」當然潤娥也覺得：「這人不管做什麼，都跟我合不來～」



而最後相撞、俊昊扶住潤娥，兩人的臉靠得特別近，讓潤娥忍不住感嘆：「啊…要睡不著了。」我們觀眾才要睡不著呢～，好期待啊！！！

【人物簡介】

▼李俊昊飾演國王酒店的本部長「具元」，天資聰明和與生俱來的領袖風範，能力出眾又充滿魅力，但戀愛細胞卻是零，為了尋找母親回憶而成為酒店本部長，遇見了跟自己性格完全相反的職員千莎朗，無法忍受虛假笑容的他，就是和這個女人相處不來，經常起衝突。



▼潤娥飾演國王酒店的優秀職員「千莎朗」，童年的美好回憶讓她致力於在「國王酒店」工作，目標是用開朗笑容給顧客們完美的服務，一路從基層職員靠實力不斷晉升到為VVIP服務的傳說級人物，成為擁有美麗微笑和卓越能力的酒店經理，夢想著以自己完美的服務帶給客人們幸福的回憶，卻在碰到具元後事事變得非常不順利。



《King the Land》預計在6月17日22:30首播。



▼演員們參加台詞排練（讀本）現場影片：



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