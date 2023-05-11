《末日騎士》明天磅礴上線：萬黑叢中一點綠～最強快遞員金宇彬笑稱與大家沒默契！

末日來襲！Netflix動作影集鉅獻《末日騎士》明天就上線了！

昨天（10日）於首爾現場盛大舉辦發布記者會，現場巨星雲集，劇中主要演員金宇彬、宋承憲、姜有晳、李絮以及導演曹義錫皆盛裝出席。



金宇彬今日身穿一襲橄欖綠套裝，剛好與活動現場背景的末日沙漠相互呼應，不過其他演員皆配合英文片名 “Black Knight” 身穿黑色套裝，讓金宇彬也開玩笑地自嘲：「我們好像沒有對好服裝的Dress Code，但幸好整體的顏色搭配很符合《末日騎士》的科幻沙漠氛圍。」久未在螢幕面前露面的宋承憲，看到現場聚集眾多媒體與粉絲，也興奮表示：「我已經好久沒有在宣傳活動上看到這麼多人了，希望全球的觀眾在後天影集上線後，都能喜歡《末日騎士》。」



在《末日騎士》的世界觀中，充滿著風沙與荒涼，而人類生存的必需品「氧氣」竟成了稀有之物，必須要靠快遞員運送氧氣與生活必需品。在由千明集團掌控的社會當中，也存在著不公不義的社會制度，為數眾多的難民階級只能憑著一己之力，努力地生活。11位快遞員，在夜晚便化身為末日騎士，默默幫助難民，並誓言要打破千明集團所建立的不平等社會制度。導演也分享英文片名的 “Black Knight” 與夜晚的 “Night” 相呼應，也代表著末日騎士們在夜晚所扮演的角色，有著更遠大的理想與目標。

《末日騎士》改編自網路漫畫《Delivery Knight》，導演曹義錫一開始看到原著作品時，深深地被漫畫中的世界觀所吸引，且原著漫畫在初期就受到許多粉絲喜愛，也讓導演更堅定要將此翻拍成影集，《末日騎士》也成為曹義錫導演首部影集作品。金宇彬在初期讀劇本的時候也分享：「其實5-8也是難民出生，所以他非常能體會難民們的困境，而5-8自己也下定決心要幫助所有的難民。」飾演國防安全司令部少校的李絮也分享讀劇的感受，認為所有人都要帶著面罩的概念與現代社會非常貼近，且也非常有可能是未來生活的樣貌；不過也因為如此，所有演員必須透過眼睛交流，對戲的時候每個人的眼睛都變得炯炯有神。李絮自己也爆料，能夠跟金宇彬合作非常開心，但金宇彬馬上笑說，之前都沒有聽過這件事，今天在記者會上是第一次聽到，兩人鬥嘴的模樣惹得現場的觀眾大笑。而導演在旁也認不住說，在甄選的時候看到李絮就認為她就是飾演少校的角色，我甚至還為此跟服裝師討論，如何配合李絮的身材把軍服改成更修長的感覺，畢竟李絮是一位手長腳長的演員！



所有演員在訪問時也被問到說，呼應劇情如果需要參加快遞員選拔，每個人是否都有信心能夠參與到最後，成為最強快遞員。金宇彬打趣地說自己應該能靠著自己的身高優勢獲勝；而在片中飾演難民「四月」的姜有晳也表示，在所有人當中他是最年輕的，應該能夠輕鬆打贏其他對手。「四月」也是劇中唯一實際參與快遞員選拔的角色，姜有晳更分享為了要完成劇中的打鬥場景，自己足足花了三個月的時間練習，加強自己的體格，並與特技指導互相排練，故也非常期待上線後大家對於精彩打鬥場面的反應。



記者會當中四位演員更分享片場的趣事，大家驚訝發現原來宋承憲本人有著驚人的反差，劇中飾演千明集團的接班人柳錫，角色設定雖不苟言笑，但下戲之後卻成了大家的開心果，會一直講笑話，還會拿著手機與其他演員與工作人員自拍合照。宋承憲也笑著表示：「因為每個當下都是獨一無二的，如果錯過這個機會就沒有了。」現場宋承憲更直接示範自拍，手機仰角一定要是45度，也貼心觀察是否所有的人都入鏡了，也讓現場的媒體朋友看到所有演員私下可愛的一面。



全球觀眾引頸期待，一起體驗《末日騎士》所營造的末日未來感。同步提供四位演員為《末日騎士》所錄製的介紹影片，5月12日，將於Netflix全球正式上線。



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