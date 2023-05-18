《末日騎士》宋承憲大讚金宇彬是「人品很不錯的傢伙」！

演員宋承憲在N台新推出的人氣電視劇集《末日騎士》中飾演千明集團的野心繼承人，他對於本劇中與他搭檔演出的金宇彬，大大稱讚他的性格以及人品非常優秀。

《末日騎士》描述未來首爾江南區因嚴重空氣汙染，已然成為一片廢墟，塵土飛楊霧茫茫的狀態下，人們連維持生命所需要的氧氣都必須購買，沒有能力購買的人就成了流落街頭的難民，只能戴著防毒面具在外面遊走生活。宋承憲在劇中飾演掌握氧氣供應的千明集團二代繼承人柳錫，金宇彬則飾演運送氧氣的快遞員當中的傳奇偶像5-8，難民出身的金宇彬誓言對抗千明集團。



宋承憲在《末日騎士》劇中所飾演的千明集團代表，打從心底厭惡難民，認為這些人民正在阻礙他的移居遷徙大計，更用計大量剷除難民。他更因自己身體狀態不佳，秘密進行著人體試驗，除了找尋為自己供應健康血液的人，更能就此控制手下所有員工。



而金宇彬在大病初癒後，接連演出了電影《外星＋人》，電視劇《我們的藍調時光》都相當受到觀眾們的喜愛，而在5月12日公開的新作《末日騎士》中他更是一位相當於難民階層領袖般的存在，除了白天總能順利達成運 送氧氣的快遞任務外，晚間更成為幫助難民的黑騎士。宋承憲在訪談中回憶起第一次與金宇彬見面時，說他是一位超完美先生，私下非常有禮貌。



宋承憲也提到拍攝現場的金宇彬，看起來做好了所有的準備而來，總是相當帥氣，又非常真誠，更表示經過觀察後覺得金宇彬為人正直言行一致，這些都不是裝出來的。並且也透露金宇彬總在拍攝時不斷自我檢討是不是有哪裡不足，讓宋承憲也不禁大讚金宇彬是位「人品很不錯的傢伙」！



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