Disney+《浪漫醫生金師傅3》收視狂飆!! 必看醫療神劇6大看點！安孝燮與李聖經15%收視公約：「一起跳情侶舞」

Disney+韓劇《浪漫醫生金師傅3》開播了！由第二季的韓石圭、安孝燮、李聖經、金柱憲等原班人馬回歸，讓許多死忠劇迷期待不已，第三季同樣以「石垣醫院」發生的人事物為劇情主軸，除了金師傅夫勇周醫生之外（韓石圭 飾演），這一季還加入幾位新醫生，「外傷醫學中心」也即將正式啟用。開播前兩集就是滿滿緊張感，以北韓偷渡船為開端，揭開複雜的政治角力以及更觸動人心的醫療故事，第三、四集更是讓人緊張、氣得牙癢癢，許多關係產生微妙變動，一起來細細盤點第三季的精彩看點吧！





1.金師傅帶領醫生們打造更好醫療品質

金師傅（夫勇周醫生）為《浪漫醫生金師傅3》的核心人物，精湛的醫術和絕對是一大看點，而金師傅希望打造的「外傷醫學中心」也已落成，設備更精進齊全的外傷中心，能夠帶給病患更好的醫療品質。開播帶領觀眾一起來到三年後的石垣醫院，正在休假的金師傅突然接到海洋警察的協助求救，幾位脫北者為了活命冒著生命危險搭船到南韓，卻不幸中槍性命垂危，為了掩人耳目，金師傅讓傷患到尚未正式啟用的外傷中心接受治療，也開啟了一連串政治與醫院內部的鬥爭。





2.徐宇鎮、車恩彩「恩宇CP」更甜蜜了！

安孝燮飾演的徐宇鎮醫生，與李聖經飾演的車恩彩醫生，經過三年的時間，都變成可以獨當一面的醫生了！「恩宇CP」從第一集開始就是全糖甜到爆，兩人持續上演辦公室戀情，甚至還開啟「同居甜蜜生活」，徐宇鎮大膽進攻，在醫院不避諱偷偷kiss恩彩醫生曬恩愛，在家裡甚至還放送養眼的剛洗好澡「裸上身」畫面，用這樣的身材和恩彩打情罵俏，讓人忍不住尖叫懷疑這是我們觀眾能看的畫面嗎？合理懷疑鏡頭外有大事發生⋯⋯一定要鎖定幕後花絮（誤）





3.朴恩卓、尹雅凜「醫生護士CP」後續發展

金旻載飾演護士「朴恩卓」（金旻載 飾），與醫師「尹雅凜」（蘇珠妍 飾）這對CP也受到許多觀眾喜愛，朴恩卓一直等著雅凜醫生從海外歸來，終於迎來可愛女友回歸石垣醫院，兩人剛見面感覺有些生疏，原來是雅凜很在意為何恩卓都沒有給自己發訊息，而恩卓則是在意自己說很想念會影響到雅凜，誤會解開之後，兩人又恢復甜蜜，期待這對「醫護CP」繼續放閃觀眾。



4.「外傷醫學中心」正式啟用，為石垣醫院帶來巨大影響

恩彩的爸爸「車鎮萬」醫生，跟金師傅是巨山醫院大學同期，兩人在系上是勁敵，個性截然不同的兩人更是王不見王一般的存在。由於朴院長想挖角車鎮萬進入外傷醫學中心，讓「石垣醫院」掀起一大波漣漪，不只大家都在看金師傅和車鎮萬的角力，車鎮萬還是恩彩醫生的爸爸，讓徐宇鎮和車恩彩之間也多了一道「待解難題」。第三季的重點之一「外傷醫學中心」正式啟用，但車鎮萬卻向院長提出接手外傷中心的唯一條件，就是要將金師傅排除在外傷中心的名單外，甚至還把石垣醫院的人力們都帶到外傷中心，醫院內只留下金師傅、尹醫師、護理長，以及兩位新來的醫生！後續金師傅與醫生們該如何面對即將遇到的挑戰，令人期待。

5.李新英、李洪耐「新醫生」加入石垣醫院

《浪漫醫生金師傅3》迎來兩位新醫生加入，李新英飾演張東華醫生，從第一集登場就有許多戲份，是個讓人頭痛的忙內醫生，常常自顧自地逃離醫院，沈浸在線上遊戲中，不只沒有責任感還連累到一起共事的醫生同事。而張東華醫生和徐宇鎮醫生之間的關係也有點緊張，在一次醫療判斷中，張東華直接頂撞並質疑了徐宇鎮的判斷，讓氣氛相當尷尬，但後來徐宇鎮私下肯定了張東華的診斷，並誇獎他「做得好」，也拉近了兩人的關係。在最新一集中似乎也預留了伏筆，究竟和金師傅過往死去的弟子賢珠有什麼關係？耐人尋味。



李洪耐飾演李善雄醫生，原本是海軍軍醫，在脫北船偷渡船事件中與石垣醫院的醫生們合作處理傷患，金師傅與幾位醫生的熱心協助與真誠對待病患的方式讓他對這所醫院感到相當好奇，於是面試了石垣醫院的職位，正式加入石垣醫院！李善雄醫生的積極態度讓恩彩醫生相當讚賞，但實際手術執行時，卻是連簡單的縫合都很生疏，讓恩彩醫生、吳明心護理長與恩卓護理師看的一個頭兩個大，李善雄醫生似乎也對自己相當懊惱，後續這位新人醫生會如何與恩彩醫生學習呢？會進步神速還是會成為大家的負擔？期待他的發展！



6.《非常律師禹英禑》演員、柳演錫華麗的「客串陣容」

《浪漫醫生金師傅》的劉仁植導演在第二季之後執導了《非常律師禹英禑》，在第三季拍攝時，特地邀請劇中演員來客串，大家熟悉的《非常律師禹英禑》演員「何允景」、「朱玄英」、「朱鐘赫」、「林成宰」客串了到石垣醫院面試的醫生，展現了個人特色。而據傳《浪漫醫生金師傅》第一季男主角柳演錫也會客串演出，他會以什麼樣的身份登場？一定要死守播出，太讓人期待啦！

《浪漫醫生金師傅3》Disney+ 獨家播出，每周五六上架新集數

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