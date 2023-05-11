《末日骑士》明天磅礴上线：万黑丛中一点绿～最强快递员金宇彬笑称与大家没默契！

末日来袭！Netflix动作影集巨献《末日骑士》明天就上线了！

昨天（10日）於首尔现场盛大举办发布记者会，现场巨星云集，剧中主要演员金宇彬、宋承宪、姜有晳、李絮以及导演曹义锡皆盛装出席。



金宇彬今日身穿一袭橄榄绿套装，刚好与活动现场背景的末日沙漠相互呼应，不过其他演员皆配合英文片名 “Black Knight” 身穿黑色套装，让金宇彬也开玩笑地自嘲：「我们好像没有对好服装的Dress Code，但幸好整体的颜色搭配很符合《末日骑士》的科幻沙漠氛围。」久未在萤幕面前露面的宋承宪，看到现场聚集众多媒体与粉丝，也兴奋表示：「我已经好久没有在宣传活动上看到这么多人了，希望全球的观众在后天影集上线后，都能喜欢《末日骑士》。」



在《末日骑士》的世界观中，充满著风沙与荒凉，而人类生存的必需品「氧气」竟成了稀有之物，必须要靠快递员运送氧气与生活必需品。在由千明集团掌控的社会当中，也存在著不公不义的社会制度，为数众多的难民阶级只能凭著一己之力，努力地生活。11位快递员，在夜晚便化身为末日骑士，默默帮助难民，并誓言要打破千明集团所建立的不平等社会制度。导演也分享英文片名的 “Black Knight” 与夜晚的 “Night” 相呼应，也代表著末日骑士们在夜晚所扮演的角色，有著更远大的理想与目标。

《末日骑士》改编自网路漫画《Delivery Knight》，导演曹义锡一开始看到原著作品时，深深地被漫画中的世界观所吸引，且原著漫画在初期就受到许多粉丝喜爱，也让导演更坚定要将此翻拍成影集，《末日骑士》也成为曹义锡导演首部影集作品。金宇彬在初期读剧本的时候也分享：「其实5-8也是难民出生，所以他非常能体会难民们的困境，而5-8自己也下定决心要帮助所有的难民。」饰演国防安全司令部少校的李絮也分享读剧的感受，认为所有人都要带著面罩的概念与现代社会非常贴近，且也非常有可能是未来生活的样貌；不过也因为如此，所有演员必须透过眼睛交流，对戏的时候每个人的眼睛都变得炯炯有神。李絮自己也爆料，能够跟金宇彬合作非常开心，但金宇彬马上笑说，之前都没有听过这件事，今天在记者会上是第一次听到，两人斗嘴的模样惹得现场的观众大笑。而导演在旁也认不住说，在甄选的时候看到李絮就认为她就是饰演少校的角色，我甚至还为此跟服装师讨论，如何配合李絮的身材把军服改成更修长的感觉，毕竟李絮是一位手长脚长的演员！



所有演员在访问时也被问到说，呼应剧情如果需要参加快递员选拔，每个人是否都有信心能够参与到最后，成为最强快递员。金宇彬打趣地说自己应该能靠著自己的身高优势获胜；而在片中饰演难民「四月」的姜有晳也表示，在所有人当中他是最年轻的，应该能够轻松打赢其他对手。「四月」也是剧中唯一实际参与快递员选拔的角色，姜有晳更分享为了要完成剧中的打斗场景，自己足足花了三个月的时间练习，加强自己的体格，并与特技指导互相排练，故也非常期待上线后大家对於精彩打斗场面的反应。



记者会当中四位演员更分享片场的趣事，大家惊讶发现原来宋承宪本人有著惊人的反差，剧中饰演千明集团的接班人柳锡，角色设定虽不苟言笑，但下戏之后却成了大家的开心果，会一直讲笑话，还会拿著手机与其他演员与工作人员自拍合照。宋承宪也笑著表示：「因为每个当下都是独一无二的，如果错过这个机会就没有了。」现场宋承宪更直接示范自拍，手机仰角一定要是45度，也贴心观察是否所有的人都入镜了，也让现场的媒体朋友看到所有演员私下可爱的一面。



全球观众引颈期待，一起体验《末日骑士》所营造的末日未来感。同步提供四位演员为《末日骑士》所录制的介绍影片，5月12日，将於Netflix全球正式上线。



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