aespa KARINA《Spicy》MV三套造型美翻了！高中生vs龐克煙燻vs鬼馬少女

aespa成員KARINA在新曲MV中的造型引發熱議。

aespa攜第三張迷你專輯《MY WORLD》回歸，主打曲《Spicy》MV一齣就在粉絲件引爆火熱反響，女高LOOK、龐克煙熏妝和鬼馬少女風造型多變，魅力多邊，尤其是KARINA這三套STYLE被讚「美翻了」。 KARINA從出道開始就有著「蛇系美人」和「AI建模臉」的美名，在4代女團中容貌也是佼佼者，這次的新造型非常適合她。



首先是女高LOOK，金色長髮配粉色髮箍立刻讓人聯想到了經典美劇《Hnts》，學院風效果拉滿，青春活潑洋溢。 KARINA原本長相就自帶混血味道，加上皮膚白皙，一頭金髮也毫不違和。



KARINA還詮釋了龐克煙熏妝，這是她出道以來第一次挑戰，大走酷女孩路線，煙熏眼妝讓她的造型看上去更加「野性」，穿上露臍裝和緊身褲，令她酷中又帶著點壞壞的小叛逆。



오ㅏ우 밖에 안 나와 pic.twitter.com/Q7AyEur33M — francetracny (@francetracny) May 10, 2023

最後一套鬼馬少女STYLE更是有著另一番魅力，頭髮扎成雙丸子頭，淩亂中又帶著一絲個性，配上bling bling的妝容，讓她整個人都充滿了靈氣，帶著一點點乖張的叛逆感，又不失少女的青春活力。



這三個造型哪個最適合KARINA也讓粉絲們吵翻了天，大家紛紛評論：「這讓我怎麼選？」 、「女高look無人能比」、「煙熏妝也好適合她啊」等。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞