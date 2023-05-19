粉絲和本命的雙向奔赴！宋承憲悄悄去粉絲婚禮現場：有一種哥哥嫁妹妹的微妙心理！

你為我應援20載，我以娘家人身份送你出嫁，這是本命和愛豆的雙向奔赴啊！！

宋承憲公開了不久前參加粉絲婚禮的故事，聽得網友們十分感動，「其實不久前我去參加了一場婚禮，她很小的時候就是我的粉絲了，還曾經當過我粉絲俱樂部的會長。 我還記得她那年穿著校服來我的簽名會，前段時間她送了喜帖給我，正好那天我也沒有拍攝工作，就偷偷去了婚禮現場。 她在新娘待等候室裡看到我的時候特別激動，不停流眼淚，說喜歡了那麼久的歐巴居然會來送嫁，讓她非常感動。 當時我突然也忍不住哭了起來，太丟人了，這種情感還是第一次感受到。」

宋承憲接著說：「20年前她還是個孩子，現在都要結婚了，我有一種哥哥嫁妹妹的複雜心情，從我還是什麼都不懂的新人開始一直支持到現在，真的非常感謝這些粉絲們，非常非常感謝。 」



此外，宋承憲主演的Netflix《末日騎士》正式上檔，該劇改編自李允均創作的同名網路漫畫，講述了在空氣污染嚴重，沒有氧氣就無法生存的未來韓半島，傳奇快遞員

「5-8」和難民「四月」對抗支配新世界的千明集團的故事，宋承憲扮演的是千明集團的繼承人「柳錫」，為了向父親證明自己的能力，他開始暴走變成了一個相當殘忍的人物，並試圖以氧氣為武器支配社會，統治混沌世界，也因此跟快遞「5-8」產生了對立矛盾，第二次出演大反派的宋承憲另觀眾們十分期待他的表現。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞