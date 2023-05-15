金宇彬《末日騎士》發威〜公開僅一天已躍升全球第二名

充滿未來感的迷你電視劇集《末日騎士》，由好久不見的金宇彬以及宋承憲共同主演，在連空氣都必須另外購買的未來世界裡，擔任快遞員的金宇彬更是基層人民們夢想中的職業。

《末日騎士》在5月12日在Netflix平台公開，僅一天的時間就在TV部門內容的排行榜躥升到第二位，第一名則是最近的英國高人氣電視劇《夏洛特女王》，而第三名是類戲劇紀錄片《埃及豔后》。而《末日騎士》則是描述未來因大氣汙染太過嚴重，人類的生活必須依賴氧氣呼吸器，快遞員當中的傳奇人物5-8（金宇彬飾）以其低層難民四月（姜有錫飾）對於即將支配新世界的千明集團對抗。

金宇彬所飾演的5-8，白天是盡責的快遞員，為人們送上生活必需品以及新鮮氧氣，是所有低層難民的英雄偶像。夜間他則變身正義黑騎士，暗中調查著千明集團的秘密，站在弱者的一方，帥氣魅力也讓全球觀眾們紛紛追看這部作品。金宇彬也認為劇中每一個人物的色彩都相當鮮明，每位人物的行動也都有著明確的動機。



劇中飾演千明集團的代表，野心勃勃的反派宋承憲，也表示希望觀眾們在看劇的時候多多思考兩方面為何對立，其中又有那些矛盾，了解後將讓大家的觀賞過程更有意思。未來的首爾遭到環境汙染破壞而成為沙漠廢墟，令人難以想像，充滿想像力的劇情設定，加上金宇彬、宋承憲、李絮，以及百想新人盧允瑞的特別演出，更為本劇增添不少看點。

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