【訪問】CNBLUE鄭容和：希望下次去香港演出再學多一點廣東話，可以跟香港BOICE說！

繼在5月6日FTISLAND巡演後，CNBLUE隊長鄭容和也在翌日（5月7日）於澳門舉行見面會與粉絲見面了！在演出前，鄭容和也與小編進行訪問，想知道鄭容和在澳門有什麼趣事，或之後有什麼工作計劃，記得看下去喔～

1）已經有好一陣子沒有來到澳門，覺得粉絲們有沒有什麼變化？

答：之前來過澳門進行拍攝工作，再次來到澳門覺得很開心，昨日剛到達，也有去遊覽一下。適逢昨日FTIsland有演出，我也有去觀看了一下～



2）今次到澳門舉行個人粉絲見面會，有沒有試一下當地美食? 覺得哪一樣最好吃？

答：生煎包！真的好好吃！第一次吃的時候不知道怎樣吃，原來當中有肉汁，噴了出來，還飛到牆上，好誇張呀！希望下次再來澳門也可以再試生煎包（笑）

3）上一次在香港參加林俊傑演唱會時，大家對你準備的廣東話也覺得很用心，現在還有記得什麼嗎？

答：因為日程繁忙，廣東話也有點難度，所以不太記得了～（笑）希望下次去香港演出再學多一點廣東話與香港粉絲說。



4）除了林俊傑香港演唱會嘉賓，你也曾經跟蕭敬騰合作了一首單曲，有沒有計劃再跟華語歌手合作，如果有想跟誰呢？

答：好喜歡與其他歌手合作，但是說與誰合作暫時就想不出來，歡迎大家介紹或直接與我聯絡～



5）近年的影視作品也很受歡迎，有沒有希望挑戰的角色？

答：在《頭腦共助》這套劇集中，我的角色對白挺長又較深奧，所以希望下次拍的劇集可以輕鬆一點，動作片也不錯。



6）經過疫情之後，有機會再次見到粉絲，最想跟香港粉絲說什麼？

答：疫情原因都相隔很久，通過澳門演出的機會，與粉絲見面，之後再在香港與大家見面。



7）下個月（6月）22號就是你的生日，今年的生日願望是什麼呢？

答：希望有多些機會與Fans 見面，這個已經是一個最好的願望。

8）有沒有回歸的計劃？

答：都一直準備回歸的工作，希望可以快些回歸與大家見面。



9）最後和粉絲們打個招呼，總結一下。

答：好久沒見粉絲，很用心在準備演出，希望大家今天玩得開心，很快會再與大家見面。

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