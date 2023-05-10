Lucas黄旭熙退出NCT＆WayV，将进行个人活动！公开手写信：「我真的很对不起成员们，会一直支持他们」

今日（10日）SM娱乐发布官方立场：「经过本公司和 Lucas（黄旭熙）慎重讨论之后，Lucas 决定退出 NCT 和威神V（WayV），继续进行个人活动。」

接著补充道：「这是爲了成员们和粉丝们的选择而做出的决定，希望支持作爲 NCT 和威神V成员活动的 Lucas 的粉丝能够给予谅解，今后 Lucas 将以个人活动展开多样的活动。」最后感谢一直给予厚爱的粉丝们：「希望以后也能一如既往地给予支持和关心。」

随后，Lucas 也通过 SNS 公开手写信，当中写道：「我真的很对不起成员们，也舍不得多年以来的这份情谊。我和成员们认识、相处快8年了，真的很感谢他们对我一直以来的照顾，我不会忘记这份感情。」他也提到考虑了很长的时间，认为这个决定是对大家都好的，之后也会展现出更好的面貌来报答粉丝们。

Lucas 在2020年因私生活问题中断所有活动。当时主张是 Lucas 前女友的A某通过网路社区和 SNS 揭露 Lucas 的私生活，A某表示 Lucas 同时与韩国、中国女性粉丝交往，还提到交往期间的一切费用、名牌礼物都是她承担，更公开与 Lucas 的语音档案和照片等作爲证据。



争议发生后，Lucas 也公开亲笔道歉信向所有感到失望的人道歉，表示会深刻的自我反省。今年2月，李成秀在 IG 上传与 Lucas 的合照，之后他也在自己的 IG 上传一段练习室影片，让不少人都猜测是不是要回归了。



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