IU6首歌曲被指抄襲！包括《好日子》、《BBIBBI》等經典熱門歌

才女歌手IU被他人告發抄襲。

據10日韓媒《每日經濟》報導稱，8日市民A某向首爾江南警署告發IU涉嫌違反著作權法。 根據部份公開的A某告發文顯示，「《粉紅色高跟鞋》、《好日子》、《BBIBBI》、《可憐》、《Boo》和《Celebrity》等6首歌曲與原作的旋律、節奏等存在很多雷同之處，尤其是《好日子》、《粉紅色高跟鞋》普通人都能夠聽出相似性極高，抄襲了體現整體音樂氛圍和曲風、 激發聽眾好奇心，決定聽眾是否繼續聽下去的歌曲開頭部份。」 IU參與了《Celebrity》的作詞以及《BBIBBI》的製作。



據了解，德國樂團Nekta在2013年就對IU當時所在的公司表示了抗議，稱《粉紅色高跟鞋》與他們的作品《Here's us》很相似，但沒有得到答覆。

此外EDAM迅速回應稱：「網路上傳播的關於IU的抄襲傳聞都是毫無事實證據的謠言，公司從數月前就得知一些貼吧和naver cafe上數次登出嚴重的惡意帖子，我們也搜集了一些證據通過律所遞交給了搜查機關，在等待搜查結果的途中看到了今天媒體發布的關於IU涉嫌抄襲的新聞，對於這件事情我方尚未收到搜查機關的任何聯絡，我們也是通過新聞報導才知道這件事情，也未確認媒體提到的告發文裡的具體內容，目前正在調查中。但公司也不會放任虛假消息傳播，將訴諸法律解決。」

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