李政宰終於學會了嗦麵」，網友調侃：向資本主義低頭

看到李政宰最新的拌麵廣告中的吃相，粉絲和網友們大笑不止。

李政宰為某品牌拌麵拍攝的廣告最近新鮮出爐，他發揮影帝本色，痛快展現了吃麵演技，不時傳來嗦麵聲音，看得人始食指大動垂涎欲滴。



這段廣告也引發了不少網友和粉絲的關注，大家看了直呼「沒想到李政宰也會嗦麵啊！」此前李政宰和鄭雨盛做客了《全知干預視角》，和「美食界教母」李英子一起去吃刀削拌麵，當時李政宰的吃麵方式都上了熱搜。 不同於李英子暢快大吃，不時發出「呼嚕呼嚕」嗦面的聲音，李政宰吃得相當安靜，一筷子麵條他還咬斷來吃，聽不到一點聲音。 看到李英子的吃相後，李政宰一度表現出了訝異的表情。 節目播出後相關內容就引發了熱議，大家驚訝於他吃麵竟如此安靜。



아 제발 이정재 덕분에 면치기 말고 음소거면먹기 유행탔음 좋겠다;;; 앞으로 내가 유행시켜야겠다 야 전참시 봄??? 이정재 소리 아예 안내고 국수 먹더라? 요새 그게 유행이래;; 이러고 유행 시켜야겠음;;; pic.twitter.com/1pA2ZgaAkB — 주양 (@newjooyang) August 13, 2022

沒想到新廣告中李政宰也學會了嗦麵，看得粉絲和網友忍不住調侃：「這就是資本主義的力量」、「哈哈哈哈，在廣告面前不得不低頭」、「他吃麵的樣子太搞笑了」、「這麵條還是太短了，嗦起來不痛快」等。

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