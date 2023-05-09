XODIAC成員SING將下週回港～與隊友一起出席品牌活動會粉絲！

XODIAC已於上月25日強勢出道，XODIAC由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ NEWBIES打造，被韓媒視為今年的「怪物新人」。

XODIAC上月攜出道歌《THROW A DICE》走勻韓國各大電視台打歌，雖然出道不足1個月，但憑着Z世代的時尚魅力，成功吸引英國著名時尚品牌Paul Smith垂青，日前登上音樂節目《M Countdown》時9位成員齊齊穿上Paul Smith今年春夏系列服飾作打歌服，Paul Smith更即時在官方IG轉載XODIAC的團照，出道兩星期已獲大品牌「寵幸」。



XODIAC成員分別來自韓國、香港及印尼，出道後知名度大開，繼總隊長LEX和香港成員SING合作拍本地茶飲品廣告後，SING下周一將孖XODIAC隊友來港出席Pandora活動。今次是XODIAC出道後首個香港活動，有主場之利的SING到時會率隊友到銅鑼灣希慎廣場，力撐Pandora ME的全新系列，同時更是 XODIAC首度與香港粉絲近距離接觸，令粉絲大表期待。



另外，XODIAC將於今晚出新歌《ALWAYS》，前晚已率先公開34秒的MV DRAMA預告，預告中可見XODIAC四位成員LEX、HYUNSIK、BEOMSOO和SING的兄弟情，當中LEX更大晒演技，結尾回眸一眼顯露憂傷的表情，眼泛淚光的模樣獲網民大讚眼神有戲。



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