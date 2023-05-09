XODIAC成员SING将下周回港～与队友一起出席品牌活动会粉丝！

XODIAC已於上月25日强势出道，XODIAC由天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ NEWBIES打造，被韩媒视为今年的「怪物新人」。

XODIAC上月携出道歌《THROW A DICE》走匀韩国各大电视台打歌，虽然出道不足1个月，但凭着Z世代的时尚魅力，成功吸引英国著名时尚品牌Paul Smith垂青，日前登上音乐节目《M Countdown》时9位成员齐齐穿上Paul Smith今年春夏系列服饰作打歌服，Paul Smith更即时在官方IG转载XODIAC的团照，出道两星期已获大品牌「宠幸」。



XODIAC成员分别来自韩国、香港及印尼，出道后知名度大开，继总队长LEX和香港成员SING合作拍本地茶饮品广告后，SING下周一将孖XODIAC队友来港出席Pandora活动。今次是XODIAC出道后首个香港活动，有主场之利的SING到时会率队友到铜锣湾希慎广场，力撑Pandora ME的全新系列，同时更是 XODIAC首度与香港粉丝近距离接触，令粉丝大表期待。



另外，XODIAC将於今晚出新歌《ALWAYS》，前晚已率先公开34秒的MV DRAMA预告，预告中可见XODIAC四位成员LEX、HYUNSIK、BEOMSOO和SING的兄弟情，当中LEX更大晒演技，结尾回眸一眼显露忧伤的表情，眼泛泪光的模样获网民大赞眼神有戏。



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻