結婚第5年依舊甜蜜 ♥ 太陽爲老婆閔孝琳傾情演唱後浪漫擁抱，就像是電影中會出現的場景啊～

8日，太陽的官方 YouTube 頻道上傳標題爲《TAEYANG [Down to Earth] DOCUMENTARY FILM TEASER 1》紀綠片預告。

公開的影片中，太陽爲閔孝琳熱情演唱〈Seed〉，讓人心動不已！認真聽他現場演唱的閔孝琳掩飾不住感動的表情，太陽也露出害羞的笑容。雖然影片中沒有出現，但這個影片的封面圖是太陽唱歌後擁抱閔孝琳，這也讓網友紛紛直呼：「太浪漫了」、「真的好甜蜜」、「好羨慕」等。



在上個月25日，太陽發行第二張迷你專輯《Down to Earth》，以更加成熟聲音和廣泛的音樂範圍、浪漫的感性受到許多人的喜愛。另外，太陽也將在6月來台灣參加《So Wonderful Festival》音樂節，粉絲們可以期待一下啦！



而太陽和閔孝琳在2014年因拍攝MV《凌晨一點》而相識，隔年承認交往，2017年宣布訂婚，並於2018年舉行婚禮，2021年9月宣布其妻子懷孕，同年11月兒子出生。太陽也曾在節目透露兒子長得像我老婆：「如果我帶他出去的話，經常聽到別人說是不是女兒，我每次都必須告訴他們『他是兒子』，長得非常漂亮。」



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