TEEN TOP原订7月完整体回归 ！队长C.A.P因粉丝的请求而引发辱骂争议：「我也在考虑要不要回归」

近日，TEEN TOP 的队长 C.A.P 在直播中对於部分粉丝要求克制辱駡和抽菸的指责，露出不悦的神色。

他说：「因为我抽菸，所以能不能不要在节目中抽菸。你知道那个让人厌烦的理由是什么吗？平时连我节目都没看过的孩子们，听到（TEEN TOP）要回归，突然过来说『这样是不是不行』，说实话我不喜欢这样。」

他接著说：「他们爲什么来我这里骂人呢？我想了想平时都不消费我的人，为什么这样对我。但不管怎么说，因爲我是团体的一员，所以怕对团体造成影响，如果不满意的话，即使不是我入伍之前，也可以从6个月前开始说。」他还说：「对大家来说，这可能是晴天霹雳般的消息，但我也在考虑 XX（西八）是否要回归，反正合约7月就到期了。」引起轩然大波。对此，所属社则回应：「回归并没有被推翻，目前正在确认续约事宜。」

不过 C.A.P 的这段发言引发热烈讨论，网友：「如果要说那样的话，还不如退出组合呢」、「明明是爱豆，甚至还是队长？这样的人也一起的完整体回归有什么意义吗」、「我看其他成员们都很努力，真的好生气啊」、「『我在考虑要不要回归』是即将回归的人说的话吗」、「爲什么这么傲慢」、「还是老样子啊 呵呵」、「TEEN TOP 就是除了这个人出来...努力的成员们要成功啊」等等。



TEEN TOP 今年3月因出演《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）而成爲话题，本月3日所属社表示 TEEN TOP 确定7月中旬回归，正式开始准备专辑。由於这是继2020年发行的特别专辑《To You 2020》之后时隔3年发行的专辑，备受期待！



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