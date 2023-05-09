Line Webtoon高人氣網漫《乖乖女的戀愛指南》傳出將翻拍成韓劇！網友敲碗「狗狗CP」朴寶英、朴炯植二搭：「還原度100%」

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Line Webtoon高人氣網漫《乖乖女的戀愛指南》（已完結）為校園戀愛故事，劇情描述每天按照手帳計畫、過著一板一眼生活的女大生「鄭攸秀」，在朋友打工的咖啡廳對學長「鄭在賢」一見鍾情；另一方面，她目睹另一位學長「羅佑元」的「秘密」後，從此展開吵吵鬧鬧的每一天。中文版可以點‎此觀看。

據消息指出，《乖乖女的戀愛指南》將翻拍成韓劇，由《社內相親》朴繕虎導演執導，目前正在選角中。

消息傳出後，網友們紛紛開啟「假想選角」，其中最受矚目的，大概就是曾合作《大力女子都奉順》的「狗狗CP」──朴寶英和朴炯植，簡直100%完美還原！

如果由你來選角，又會希望哪些演員來出演呢？不妨和大家分享一下自己心目中的名單吧～

另外，早在翻拍韓劇的消息傳出前，《乖乖女的戀愛指南》已先翻拍成日劇。

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