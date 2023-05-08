VIXX主唱KEN首度單獨訪港出席活動 特別準備中文歌為香港ST★RLIGHT送驚喜！

昨天有ST★RLIGHT在現場揮手區！

VIXX主唱KEN日前現身V Walk出席「V Walk x KEN@VIXX香港簽唱會」，與一眾港迷近距離互動。繼2017年和隊友來港舉行演唱會後，首度單獨訪港出席活動的KEN吸引大批粉絲到場支持。活動上，KEN與幸運的粉絲大玩互動遊戲之餘，更特別為粉絲獻唱中文歌曲，相當有心思！

即將迎來出道11週年的KEN，2012年以VIXX主唱身份出道，其渾厚的音色及超廣音域是他的標誌。除了為多套大熱韓劇獻唱插曲外，他亦曾翻唱台灣樂隊五月天和歌手林俊傑的歌曲，不論音色或中文發音都令華語粉絲相當驚喜！同時，KEN亦曾主演多套音樂劇，當中更不乏經典著作；他曾憑藉《哈姆雷特》一劇在第12屆大邱國際音樂劇節勇奪新人獎，引證其實力唱功之餘，舞台上的表現亦備受肯定。



活動開始前，大批粉絲已一早到場佔據有利位置，不少人更帶著手燈和手幅等應援物到場支持偶像。KEN甫登場即引起在場熱烈的歡呼尖叫聲，粉絲亦高舉手幅迎接偶像，場面虛冚。作為隊內的「撒嬌擔當」，KEN不時向粉絲單眼放電、派心作回應，又「入鄉隨俗」用廣東話向現場粉絲和傳媒打招呼。其後，他分享相隔6年再次和港迷見面以及首次獨自來港出席活動的感想。



接著，KEN和幾位幸運的粉絲進行互動遊戲，作更近距離的接觸。首先由兩位粉絲分別為上月初生日的KEN設計生日卡；而閒時喜歡畫畫的「壽星」亦在旁即席揮毫點綴粉絲的畫作，場面十分歡樂。現場的粉絲更特別唱出VIXX「Now We」一曲，憑歌寄意承諾一起走下去，令KEN既驚喜又感動。此外，KEN又和兩位打扮成向日葵的粉絲大玩「心有靈犀」考驗粉絲和自己的默契，勝出的粉絲更贏得和KEN單獨擺心心甫士合照的機會，羨煞一眾台下粉絲。



其後，KEN向商場代表，新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵小姐致送親筆簽名海報，又和孫小姐自拍留念。孫小姐亦禮尚往來，為KEN送上紅色大花束及生日蛋糕卡牌，以補賀KEN上月生日。在活動尾聲，KEN為答謝香港粉絲的支持亦特地走到台下與到場支持的粉絲大合照留念，並為一百位粉絲送上親筆簽名海報，活動就在一片歡樂的氣氛下圓滿結束！

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