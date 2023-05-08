否認也沒用！總是被網民懷疑在談戀愛的明星：宋慧喬&Jennie全上榜，冠軍居然是他

他們到底有沒有在談戀愛？

韓網DC INSIDE做了一項問卷調查，足球明星孫興慜和演員宋慧喬、愛豆BLACKPINK成員Jennie成為網友們心目中「即使否認戀愛緋聞也讓人很懷疑」的三大名星！根據統計結果顯示，13%的網友投給了孫興慜，身為足球第一人的他在韓國享有超高知名度，緋聞女友有Girl's Day珉雅、劉小英和BLACKPINK JISOO，雖然每一段綪孫興慜方面都迅速且果斷地否認，但卻從未令網友的疑慮消散掉。



排在第二名的則是剛剛拿下百想藝術大賞「視后」頭銜的的宋慧喬（12%的得票率）。早些年宋慧喬和宋仲基情定浪漫韓劇《太陽的後裔》，但婚姻只延續了20個月，非常短暫。 其實韓劇圈一直流傳著宋慧喬幾乎每部戲結束後都會與男主角相戀的「雜說」，這次《黑暗榮耀》結束後宋慧喬再次深陷戀愛雜嚖中，對象是反派之一的朴成勳。



排在宋慧喬後面的則是人氣女團BLACKPINK的人氣成員Jennie，此前她與EXO KAI、BIGBANG G-DRAGON的戀情備受關注，前段時間又被傳出與防彈少年團V的戀情，而對於和V的緋聞的傳出，因Jennie並未否認，更讓網友疑惑，甚至被指「不否認就是默認」。



第4、5位則是BIGBANG G-Dragon和演員姜棟元，即使本人出面否認戀愛緋聞，也攔不住廣大網友八卦的心。



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