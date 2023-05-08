VIXX主唱KEN首度单独访港出席活动 特别准备中文歌为香港ST★RLIGHT送惊喜！

昨天有ST★RLIGHT在现场挥手区！

VIXX主唱KEN日前现身V Walk出席「V Walk x KEN@VIXX香港签唱会」，与一众港迷近距离互动。继2017年和队友来港举行演唱会后，首度单独访港出席活动的KEN吸引大批粉丝到场支持。活动上，KEN与幸运的粉丝大玩互动游戏之余，更特别为粉丝献唱中文歌曲，相当有心思！

即将迎来出道11周年的KEN，2012年以VIXX主唱身份出道，其浑厚的音色及超广音域是他的标志。除了为多套大热韩剧献唱插曲外，他亦曾翻唱台湾乐队五月天和歌手林俊杰的歌曲，不论音色或中文发音都令华语粉丝相当惊喜！同时，KEN亦曾主演多套音乐剧，当中更不乏经典著作；他曾凭藉《哈姆雷特》一剧在第12届大邱国际音乐剧节勇夺新人奖，引证其实力唱功之余，舞台上的表现亦备受肯定。



活动开始前，大批粉丝已一早到场占据有利位置，不少人更带著手灯和手幅等应援物到场支持偶像。KEN甫登场即引起在场热烈的欢呼尖叫声，粉丝亦高举手幅迎接偶像，场面虚冚。作为队内的「撒娇担当」，KEN不时向粉丝单眼放电、派心作回应，又「入乡随俗」用广东话向现场粉丝和传媒打招呼。其后，他分享相隔6年再次和港迷见面以及首次独自来港出席活动的感想。



接著，KEN和几位幸运的粉丝进行互动游戏，作更近距离的接触。首先由两位粉丝分别为上月初生日的KEN设计生日卡；而闲时喜欢画画的「寿星」亦在旁即席挥毫点缀粉丝的画作，场面十分欢乐。现场的粉丝更特别唱出VIXX「Now We」一曲，凭歌寄意承诺一起走下去，令KEN既惊喜又感动。此外，KEN又和两位打扮成向日葵的粉丝大玩「心有灵犀」考验粉丝和自己的默契，胜出的粉丝更赢得和KEN单独摆心心甫士合照的机会，羡煞一众台下粉丝。



其后，KEN向商场代表，新鸿基地产代理租务副总经理孙雅茵小姐致送亲笔签名海报，又和孙小姐自拍留念。孙小姐亦礼尚往来，为KEN送上红色大花束及生日蛋糕卡牌，以补贺KEN上月生日。在活动尾声，KEN为答谢香港粉丝的支持亦特地走到台下与到场支持的粉丝大合照留念，并为一百位粉丝送上亲笔签名海报，活动就在一片欢乐的气氛下圆满结束！

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