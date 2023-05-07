【K社韓國小百科】光化門前即將大變樣！百年前「皇室月台」重見天日，曾於日治時期慘遭鐵道覆蓋

景福宮光化門作為韓國旅遊的必去景點之一，相信很多人都不陌生，但其實大家熟悉的並不是它原本的完整面貌！

景福宮是朝鮮王朝的主要宮殿，最早興建於1395年，20世紀初日本入侵後拆除了大部份建築並在原位置興建朝鮮總督府，直到1990年代之後才逐步重建成現在的模樣。 但歷史資料中記載的、位於光化門前的「月台」卻一直未見蹤影。



「月台」是朝鮮君王接見外國使臣、國家重要活動時與百姓見面交流的場所，由興宣大院君在1866年建設，在史書及照片中都有記載。 景福宮月台長約50m、寬約30m，東西兩側有欄杆，南側擺有如今放置在宮墻下的獬豸像。



1917年日本為興建朝鮮總督府運送建材而在宮殿門前興建Y形鐵道，位置就在朝鮮的中心、光化門月台之上。 象徵朝鮮皇室的月台就這樣從人們的視線中消失，直到百餘年後才得以重見天日。2010年韓國初次確認月台的存在，經討論決定大幅修改光化門前的車道，將臨近區域重建為曆史廣場、回復月台原貌。



目前為止大家所熟悉的光化門應該是這樣，前面只有光禿禿一片：



Photo by Chanhee Lee on Unsplash



光化門月台修復項目已於去年9月正式動工，據悉將在今年10月結束，隨後向遊客開放。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞