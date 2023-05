SEVENTEEN「孫悟空challenge」：羅PD和企鵝PENGSOO都來了，最後一組全場最佳XD

SEVENTEEN新曲《孫悟空》在K-POP圈掀起挑戰熱潮。

4月29日SEVENTEEN攜第十張迷你專輯《FML》重磅回歸,本次帶來了雙主打曲《FML》和《孫悟空》(《SUPER》),尤其是後者因編舞氣勢滂薄,強勁有力而備受好評,K-POP界也掀起了挑戰風,SEVENTEEN也找來了讓所有粉絲眼前一亮的「幫跳團」。

BIGBANG太陽

夢幻聯動這不就來了!!太陽超適合這種自信且遊刃有餘的舞步啊!!



the first idol to do the super 손오공 challenge with svt and it’s TAEYANG?! FROM 2ND GEN?!?! BIGBANG!!! And he did that so flawlessly he set such a high standard, good luck to the rest of the idols who’ll attempt for it pic.twitter.com/zOLHwWJbmG