SEVENTEEN「孫悟空challenge」：羅PD和企鵝PENGSOO都來了，最後一組全場最佳XD

SEVENTEEN新曲《孫悟空》在K-POP圈掀起挑戰熱潮。

4月29日SEVENTEEN攜第十張迷你專輯《FML》重磅回歸，本次帶來了雙主打曲《FML》和《孫悟空》（《SUPER》），尤其是後者因編舞氣勢滂薄，強勁有力而備受好評，K-POP界也掀起了挑戰風，SEVENTEEN也找來了讓所有粉絲眼前一亮的「幫跳團」。

BIGBANG太陽

夢幻聯動這不就來了！！太陽超適合這種自信且遊刃有餘的舞步啊！！



the first idol to do the super 손오공 challenge with svt and it’s TAEYANG?! FROM 2ND GEN?!?! BIGBANG!!! And he did that so flawlessly he set such a high standard, good luck to the rest of the idols who’ll attempt for it pic.twitter.com/zOLHwWJbmG — rose (@dindinowo) April 26, 2023

PENGSOO

人類挑戰賽已經無法滿足SEVENTEEN了，於是找來了全韓國最著名的企鵝PENGSOO陪大家一起熱舞。 別說，企鵝卡點還真是很準呢！



羅暎錫PD

羅PD你若是被綁架了，請眨眨眼（笑）！話說，SEVENTEEN為了讓羅PD跟上節奏也是煞費苦心吧，應該是挑了個最簡單的動作，生怕PD跟不上啊！！



Kep1er多娟&永恩

女孩子跳起來也很有味道，帥哥靚女同框就是那麼養眼！！



jeonghan 손오공 challenge with kep1er dayeon & yongeun! pls the giddy choreo at the end so cute pic.twitter.com/d3c2rMMnNl — chu (@yoonz1n004) April 30, 2023

MONSTA X亨源

帥哥們的PARTY！！！



seventeen 손오공 (super) challenge with mingyu, wonwoo, and monsta x hyungwon! pic.twitter.com/FfQzLmSkU2 — (@gyumedia) April 30, 2023

保鑣大哥

哈哈哈哈，雖然沒有什麼大動作，但看得出來兩位大哥還蠻享受這個舞台的！！！還是太寵DK了，陪他一起玩！！！



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